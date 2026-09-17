Lầu Năm Góc nghi ngờ khả năng chế tạo đồng thời 2 tiêm kích thế hệ thứ 6

Mỹ được cho là nên tập trung vào một dự án nghiên cứu chế tạo tiêm kích thế hệ 6 duy nhất.

Lầu Năm Góc đã bày tỏ lo ngại về khả năng của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ trong việc đảm bảo đồng thời phát triển và sản xuất hàng loạt 2 dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đầy triển vọng.

Theo trang The War Zone (TWZ), đây là chương trình F/A-XX dành cho Hải quân Mỹ (USN) và F-47 dành cho Không quân Mỹ (USAF).

Giới chức quân sự Mỹ cho biết rủi ro chính là độ phức tạp cao của cả hai dự án, sự thiếu hụt nhân lực có trình độ chuyên môn và năng lực hạn chế của các dây chuyền sản xuất.

Trung tướng Dale R. White, Giám đốc Hệ thống Vũ khí của Không lực Mỹ đã xác nhận những vấn đề này. Theo ông, những hạn chế về năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng đang ảnh hưởng đồng thời đến nhiều chương trình, buộc quân đội phải tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp.

Tướng White nói thêm, nhà thầu chính của chương trình F-47 - Tập đoàn Boeing đang đầu tư đáng kể vào năng lực sản xuất. Tuy nhiên, trước khi máy bay có thể được đưa vào dây chuyền, các nhà chế tạo máy bay vẫn phải trải qua giai đoạn khó khăn như hoàn thiện thiết kế, thử nghiệm bay và hiệu chỉnh phần mềm.

Mẫu thiết kế máy bay chiến đấu trên hạm F/A-XX.

Vị quan chức này cũng nhấn mạnh riêng mối đe dọa về tình trạng thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn cho cả hai dự án. Theo ông White, thách thức then chốt vẫn là liệu các doanh nghiệp có đủ năng lực tổng thể để đảm bảo tốc độ sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu ở mức cao hay không.

Mặc dù vậy, chương trình F-47 dành cho USAF vẫn đang tiến triển tốt. Theo các quan chức Không quân, nhờ nhiều năm nghiên cứu sơ bộ và giảm thiểu rủi ro, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tiêm kích này dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 2 năm tới.

Trong khi đó, dự án máy bay chiến đấu F/A-XX thế hệ thứ 6 của Hải quân Mỹ đã phải đối mặt với những sự chậm trễ đáng kể. USN vẫn chưa chọn được nhà thầu chính cho loại tiêm kích hạm mới này, mặc dù quyết định dự kiến sẽ được đưa ra sớm hơn.

Boeing và Northrop Grumman vẫn là hai ứng cử viên cuối cùng trong cuộc cạnh tranh phát triển máy bay chiến đấu F/A-XX cho Hải quân Mỹ.

Hình ảnh đồ họa được cho là thiết kế tiêm kích F-47.

Những nghi ngờ về tương lai của máy bay chiến đấu trên tàu sân bay đã nảy sinh sau những nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm đóng băng chương trình này vào năm ngoái.

Tuy nhiên, Tư lệnh Hải quân - Đô đốc Daniel Caudle khẳng định rằng nhu cầu về tiêm kích F/A-XX vẫn rất quan trọng do khả năng phòng không và hàng không ngày càng tăng của các đối thủ tiềm năng.

Các lãnh đạo của Boeing Defense and Space trước đây đã tuyên bố công ty có khả năng sản xuất cả 2 loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Việc thống nhất cấu trúc các bộ phận và hệ thống giữa F/A-XX và F-47 sẽ cho phép phát triển nhanh hơn.