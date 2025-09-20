Lầu Năm Góc hoàn thành bản thiết kế hệ thống phòng thủ Vòm vàng

Tờ Bloomberg đưa tin, tướng Michael Guetlein, quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Không gian Mỹ, cho biết bản thiết kế Golden Dome (tạm dịch: Vòm vàng) – dự án được kỳ vọng trở thành lá chắn phòng thủ tên lửa trong không gian của Mỹ, đã hoàn tất. Tuy nhiên, đến nay, Lầu Năm Góc chưa tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến phạm vi hoạt động cũng như chi phí của dự án.

Trong một tuyên bố mới đây, Lầu Năm Góc cho biết: "Bản thiết kế vẫn đang được xem xét. Không có thêm thông tin nào được cung cấp vào thời điểm này. Đảm bảo an ninh hoạt động là ưu tiên hàng đầu".

Trước đó, Tổng thống Donald Trump ước tính chi phí hoàn thiện hệ thống này có thể lên tới 175 tỷ USD. Tuy nhiên, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Chỉ riêng chi phí cho các thiết bị đánh chặn trong không gian có thể lên tới 542 tỷ USD trong vòng 20 năm.

Đại diện phát ngôn lầu Năm Góc Kingsley Wilson tháng trước cho biết dự án này rất tốn kém nhưng cực kỳ quan trọng vì sẽ cho phép Mỹ chống lại các mối đe dọa phức tạp từ không gian.

Theo đánh giá từ giới quan sát quân sự, việc triển khai dự án sẽ là thách thức kỹ thuật rất lớn, vì các tên lửa đánh chặn chưa bao giờ được triển khai trong không gian.

Nhà phân tích Todd Harrison lưu ý rằng: "Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong các thông số cũng có thể làm tăng chi phí lên hàng trăm tỷ USD".

Vòm vàng là chương trình quốc phòng đầy tham vọng của Mỹ nhằm tạo ra một hệ thống trên không gian để phát hiện sớm và tiêu diệt tên lửa của đối phương trước khi chúng bay được một phần vào quỹ đạo.

Kế hoạch này bao gồm việc triển khai hàng trăm vệ tinh cảm biến lên quỹ đạo để giám sát, cũng như các nền tảng chiến đấu được trang bị vũ khí laser hoặc tên lửa để đánh chặn mục tiêu. Theo Reuters , mạng lưới này có thể bao gồm 400 đến 1.000 vệ tinh quan sát và khoảng 200 vệ tinh được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đang bay.

Theo các báo cáo, cấu trúc hệ thống bao gồm bốn lớp tích hợp: Một lớp cảm biến và nhắm mục tiêu trên không gian để cảnh báo và theo dõi tên lửa, ba lớp trên mặt đất bao gồm các tên lửa đánh chặn, radar và có thể là laser. Cấu trúc này được xây dựng chủ yếu dựa trên các hệ thống hiện có như: GMD, THAAD, Aegis và Patriot.