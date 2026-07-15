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Lâu đài sáng nhất Phú Thọ

Phác Thái Anh
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Tòa lâu đài ở Phú Thọ được đánh giá là lâu đài lớn nhất Việt Nam.

Kiến trúc là thứ ngôn ngữ không lời nhưng lại có sức mạnh phô diễn quyền lực và tư duy thẩm mỹ mạnh mẽ của con người. Có những tòa nhà khiến người ta ấn tượng bởi sự tối giản, nhưng cũng có những công trình chinh phục mọi ánh nhìn nhờ quy mô đồ sộ và vẻ đẹp lộng lẫy như bước ra từ truyện cổ tích. 

Lâu đài Hải Linh ở Phú Thọ là một ví dụ điển hình. Dù đến nay vẫn chưa hoàn thiện và dự kiến phải đến mất 1 khoảng thời gian nữa mới chính thức về đích, công trình vẫn trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo bề thế cùng kiến trúc xa hoa. Tòa lâu đài gây ấn tượng với phần mái chóp phủ sắc xanh quyền quý, kết hợp hài hòa cùng những chi tiết mạ vàng lộng lẫy, tạo nên vẻ đẹp vừa tráng lệ vừa uy nghi.

Sừng sững trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông tại vị trí đắc địa của tỉnh Phú Thọ, lâu đài Hải Linh gây choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Công trình được xây dựng theo phong cách Phục hưng châu Âu, nổi bật với những mái chóp cao vút, các chi tiết trang trí cầu kỳ và tầm nhìn ôm trọn công viên cùng hồ Văn Lang thơ mộng. Sự kết hợp giữa vị trí "vàng" và kiến trúc tráng lệ càng tôn lên vẻ bề thế hiếm có của tòa lâu đài.

Chủ nhân của công trình là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại Phú Thọ. Được đánh giá là một trong những lâu đài tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam, lâu đài Hải Linh sở hữu tổng diện tích sàn xây dựng lên tới khoảng 18.000m². 

Công trình gồm 8 tầng với chiều cao hơn 70m, bao gồm 5 tầng chính và 3 tầng chóp, tổng vốn đầu tư ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ riêng những con số về quy mô cũng đủ cho thấy mức độ hoành tráng của dự án.

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Ở thời điểm hiện tại, công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, trang trí bên trong. Những hình ảnh hiếm hoi từ bên trong đã phần nào cho thấy sự đầu tư công phu và đẳng cấp của tòa lâu đài. Từng đường nét trang trí, chất liệu sử dụng hay các mảng phù điêu đều được thực hiện cầu kỳ, hứa hẹn mang đến một không gian sống xa hoa bậc nhất khi hoàn thiện.

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