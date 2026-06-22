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Lâu đài sáng nhất Ninh Bình lúc này

Lam Phương
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Khi mọi thứ chìm trong sắc đêm cũng là lúc tòa lâu đài xa hoa này bừng sáng, thắp rực cả một góc trời Ninh Bình.

Tọa lạc biệt lập bên trong khu đô thị Xuân Thành (phường Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình) là tòa "Bạch lâu đài" - một trong những biểu tượng xa hoa, đại diện cho cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu đất cố đô. Vị trí đắc địa còn thể hiện qua vị trí thoáng đãng, sở hữu tầm nhìn đắt giá hướng thẳng để ngắm trọn vẹn khung cảnh núi non trùng điệp, hùng vĩ. Đáng nói, bao quanh tòa "Bạch lâu đài" này không phải phố xá ồn ào mà là một quần thể gồm nhiều lâu đài, dinh thự nguy nga khác, tạo nên một khu phố xa hoa được ví như "châu Âu thu nhỏ".

Lâu đài sáng nhất Ninh Bình lúc này- Ảnh 1.

Lâu đài sáng nhất Ninh Bình lúc này- Ảnh 2.

Được biết, tòa lâu đài thuộc sở hữu của thành viên trong gia tộc đại gia Nguyễn Xuân Thành - một trong những gia tộc doanh nhân quyền lực nhất Ninh Bình, nổi tiếng toàn quốc với các tên tuổi như bầu Thụy (Nguyễn Đức Thụy), ông Nguyễn Văn Thiện (Tập đoàn Xuân Thiện). Mấy anh em trong gia tộc đã thống nhất xây dựng quần thể các tòa lâu đài sừng sững nằm cạnh nhau trong khu đô thị này để vừa làm nơi ở, vừa làm văn phòng tập đoàn và thuận tiện để gia đình tắt lửa tối đèn có nhau.

Công trình được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển phương Tây. Mặt tiền nổi bật với hệ thống cột trụ hoàng gia vững chãi, những hoa văn phù điêu đắp nổi tinh xảo chạy dọc bờ tường và phần mái vòm bề thế.

Lâu đài sáng nhất Ninh Bình lúc này- Ảnh 3.

Lâu đài sáng nhất Ninh Bình lúc này- Ảnh 4.

Lâu đài sáng nhất Ninh Bình lúc này- Ảnh 5.

Đúng như tên gọi "Bạch lâu đài" do cộng đồng mạng ưu ái đặt cho, toàn bộ lớp sơn ngoại thất của dinh thự được bao phủ bằng màu trắng muốt, tạo cảm giác thanh lịch, tinh tế và vô cùng nổi bật giữa không gian xanh.

Lâu đài sáng nhất Ninh Bình lúc này- Ảnh 6.

Lâu đài sáng nhất Ninh Bình lúc này- Ảnh 7.

Đây chính là lý do khiến tòa nhà liên tục lên xu hướng trên MXH. Chủ nhân đã cho lắp đặt hệ thống đèn LED cao cấp vô cùng dày đặc chạy dọc theo các đường nét kiến trúc của lâu đài. Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn trong thành phố trở nên lưa thưa và mọi thứ dường như bị bóng tối nhấn chìm thì tòa lâu đài này lại là "điểm sáng rực rỡ", lung linh cả một vùng trời Ninh Bình, trông giống hệt một cung điện bước ra từ truyện cổ tích.

Lâu đài sáng nhất Ninh Bình lúc này- Ảnh 9.

Lâu đài sáng nhất Ninh Bình lúc này- Ảnh 10.

Lâu đài sáng nhất Ninh Bình lúc này- Ảnh 11.

Đây là nhà ở tư nhân biệt lập và văn phòng làm việc của gia chủ, không phải công trình công cộng hay địa điểm du lịch thương mại. Vì vậy, bên trong lâu đài không mở cửa cho khách vào tham quan tự do. Du khách hoặc người dân muốn chiêm ngưỡng có thể di chuyển vào khu đô thị Xuân Thành, đứng từ các trục đường công cộng bên ngoài, khu vực bờ hồ hoặc không gian thoáng xung quanh để chụp ảnh check-in lấy toàn cảnh tòa lâu đài trắng tuyệt đẹp này, đặc biệt là vào khung giờ tối khi tòa nhà lên đèn.

Lâu đài sáng nhất Ninh Bình lúc này- Ảnh 12.

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