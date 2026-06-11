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Latvia tuyển dụng chuyên gia Ukraine giúp bảo vệ chống lại UAV

Hoàng Vân
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Latvia đã và sẽ tuyển dụng các chuyên gia Ukraine để giúp bảo vệ chống lại máy bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận.

Latvia tuyển dụng chuyên gia Ukraine giúp bảo vệ chống lại UAV.

“Một nhóm chuyên gia quân sự Ukraine về hệ thống không người lái sẽ đến Latvia để tiến hành đánh giá toàn diện các biện pháp bảo vệ không phận của nước cộng hòa Baltic này.

Các chuyên gia có kinh nghiệm chiến đấu thực tế sẽ giúp xác định trang thiết bị cần thiết”, Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs nói trong một cuộc phỏng vấn với ERR hôm 10/6.

Ông Kulbergs cho biết thêm, các hệ thống chống UAV chuyên dụng do lực lượng Ukraine phát triển có thể được triển khai cho quân đội Latvia vào cuối năm nay.

Người đứng đầu chính phủ cũng chỉ trích các khái niệm phòng thủ hiện tại của Liên minh.

“Các phương pháp hiện tại của NATO để đối phó với các mối đe dọa như vậy là không hiệu quả và cần được điều chỉnh khẩn cấp, có tính đến kinh nghiệm thực tiễn mà Ukraine đã tích lũy được”, ông Kulbergs nhấn mạnh.

Thông tin này được Thủ tướng Latvia đưa ra trong bối cảnh gần đây nước này liên tục bị UAV xâm phạm không phận.

Ngày 8/6, Bộ Quốc phòng Latvia cho biết, máy bay chiến đấu Pháp tham gia sứ mệnh tuần tra không phận Baltic của NATO đã bắn hạ một UAV xâm nhập không phận Latvia.

Trước đó, ngày 7/5, một UAV được cho là của Ukraine rơi xuống cơ sở dầu mỏ phía Đông Latvia.

Theo giới phân tích, các vụ việc liên quan đến UAV tại Latvia không chỉ làm gia tăng hoài nghi về khả năng phòng không và an ninh biên giới nước này, mà còn tác động không nhỏ đến tình hình chính trị Latvia.

Trước đó, cuộc khủng hoảng chính trị liên quan đến việc xử lý vụ UAV nghi của Ukraine rơi xuống cơ sở dầu mỏ Latvia đã dẫn đến việc cựu Thủ tướng Evika Silina tuyên bố từ chức vào ngày 14/5, khiến liên minh cầm quyền tại nước này sụp đổ.

Theo Avia-pro
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