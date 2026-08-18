Ngày 17/8, báo cáo của Politico cho biết, Latvia đang muốn Liên minh châu Âu (EU) cung cấp thêm hàng tỷ USD viện trợ cho mình.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs nói với Politico, ông đã yêu cầu EU cung cấp 7 tỷ euro (8,2 tỷ USD) trong ngân sách 7 năm tiếp theo của EU, bên cạnh các khoản tài trợ khác đã được dành riêng cho Latvia.

Số tiền này sẽ trang trải gần một nửa trong tổng chi tiêu quân sự dự kiến 15,1 tỷ euro (17,3 tỷ USD) cho giai đoạn 2028-2034.

Theo ông Kulbergs, Latvia đang vay nợ để tài trợ cho những khoản chi tiêu an ninh, mà chính phủ nước này cho là có lợi cho phần còn lại của châu Âu.

"Chúng tôi đang đẩy thâm hụt ngân sách lên mức tối đa. Latvia đang vay nợ để chi trả cho "việc phòng thủ toàn bộ châu Âu"", ông nói với Politico.

Latvia là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất các biện pháp trừng phạt chống Nga trong EU. Nước này đã liên tục cắt đứt liên kết thương mại, vận tải và năng lượng với nước láng giềng phía Đông, kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Tuy nhiên, các chính sách này đã dẫn đến sự suy giảm kinh tế đáng kể trên toàn khu vực.

Năm ngoái, Politico đưa tin, thương mại xuyên biên giới với Nga đã "gần như sụp đổ" ở các quốc gia Baltic, trong khi du lịch và đầu tư cũng giảm sút, khiến Latvia, Lithuania, Estonia phải tìm kiếm thêm viện trợ tài chính từ EU.

Chi phí cho các chính sách chống Nga của Latvia đã trở thành một vấn đề tranh cử lớn trước thềm cuộc bầu cử quốc hội của nước này diễn ra vào ngày 3/10/2026.

Chính trị gia đối lập Ainars Slesers khẳng định, Latvia nên yêu cầu bồi thường để đổi lấy việc ủng hộ các lệnh trừng phạt tiếp theo của EU.

“Chúng tôi đang thua lỗ… chúng tôi đang bàn về cách hỗ trợ Ukraine, nhưng chúng tôi lại là nạn nhân”, ông nói với Politico, đồng thời nhận định quan hệ kinh tế với Nga cuối cùng nên được khôi phục.

Mặc dù đang tìm kiếm hàng tỷ USD từ EU để bù đắp những hậu quả, Thủ tướng Kulbergs vẫn kêu gọi các biện pháp cứng rắn hơn nữa đối với Nga, bao gồm lệnh cấm hoàn toàn cấp thị thực EU cho công dân Nga; những nỗ lực mới nhằm sử dụng các tài sản chủ quyền bị đóng băng của Nga cho Ukraine.

Nga từ lâu đã lập luận, các quốc gia Baltic đã tàn phá nền kinh tế của chính họ bằng cách phá vỡ các mối quan hệ từng mang lại lợi ích, đồng thời tăng mạnh chi tiêu quân sự, vì những gì chính phủ của họ mô tả là mối đe dọa tiềm tàng từ Nga.

Nga đã nhiều lần phủ nhận việc có kế hoạch tấn công các nước Baltic hoặc các thành viên NATO khác, bác bỏ những tuyên bố đó là "vô lý" và là chiêu trò bài Nga, nhằm biện minh cho ngân sách quân sự khổng lồ đối với người đóng thuế.

Nga đồng thời cảnh báo, các quốc gia châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại nước này.