Lật xe tải trên đèo khiến nhiều người thương vong

Nguyễn Ngọc -Hoài Văn |

Lưu thông trên Quốc lộ 24, đoạn qua đèo Violak (tỉnh Quảng Ngãi), xe tải mang BKS 47H-010.39 bất ngờ lật, khiến 2 người tử vong, 1 bị thương.

Ngày 3/5, ông Thành Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi ) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực đèo Violak, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 tối ngày 2/5, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của người dân về vụ lật xe ô tô tải mang BKS 47H-010.39 xảy ra trên Quốc lộ 24, đoạn Km58+700, khu vực chân đèo Violak (xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người, song chưa xác định được ai là người điều khiển phương tiện.

Tại hiện trường, xe ô tô tải bị lật nghiêng bên đường. Hậu quả, ông L.Đ.T. (46 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng) và một người tên M. (chưa rõ nhân thân) tử vong tại chỗ.

Nạn nhân còn lại là anh N.H.N. (34 tuổi, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng dùng xe cẩu, cẩu phương tiện bị lật lên đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

