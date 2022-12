Lật tẩy thủ đoạn của 9 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Chiều 20/10, thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết từ sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập hai chuyên án để điều tra về sai phạm của 9 Trung tâm Đăng kiểm tại TPHCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Đến nay, Ban chuyên án đã khởi tố, bắt tạm giam 33 bị can có liên quan ở 9 Trung tâm Đăng kiểm gồm 5 Trung tâm do đối tượng Trần Lập Nghĩa làm giám đốc (cụ thể là các Trung tâm Đăng kiểm: 62-03D ở tỉnh Long An, 71-02D ở tỉnh Bến Tre, 83-02D ở tỉnh Sóc Trăng, 66-02D ở tỉnh Đồng Tháp và 63-03D ở tỉnh Tiền Giang).

Trung tâm Đăng kiểm 50-15D ở TP Thủ Đức, TPHCM do đối tượng Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc, Trung tâm đăng kiểm 50-07V ở quận Bình Tân (TPHCM) do đối tượng Ngô Ngọc Sơn làm Giám đốc, Trung tâm đăng kiểm 50-10D ở huyện Củ Chi (TPHCM) do đối tượng Nguyễn Thanh Tâm làm Giám đốc, Trung tâm đăng kiểm 50-17D ở huyện Nhà Bè (TPHCM) do Hồ Hữu Tài làm Giám đốc.

Công an TPHCM thực hiện khám xét khẩn cấp ở 9 trung tâm đăng kiểm có sai phạm.

Theo thiếu tá Hưng, mỗi dây chuyền đăng kiểm xe cơ giới bắt buộc phải có 3 đăng kiểm viên, trong đó có một đăng kiểm viên bậc cao. Tuy nhiên, các trung tâm này đã sử dụng những nhân viên không có giấy chứng nhận đăng kiểm viên rồi mặc trang phục đăng kiểm để thực hiện các bước đăng kiểm xe cơ giới .

Ba nhân viên mặc trang phục đăng kiểm đi dạo quanh các camera do Cục Đăng kiểm giám sát. Do đó, hình ảnh ghi nhận được thì lúc nào cũng có 3 đăng kiểm viên.

Ngoài ra, các đối tượng đã giả mạo chữ ký của các đăng kiểm viên để cấp ra giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ.

Công an làm việc với người có liên quan.

Đáng chú ý, với những xe không đủ điều kiện đăng kiểm về độ khói, khí thải, các đối tượng đã sử dụng giấy trắng để che một mắt thiết bị nhằm giúp xe đó đạt tiêu chuẩn. Đối với những xe không đạt tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật phanh, đối tượng đã đạp phanh nhiều lần để hợp thức hóa, in ra giấy kiểm định.

Nhiều phương tiện không đạt tiêu chuẩn vẫn được các đối tượng dùng thủ thuật để cấp phép đăng kiểm.

Riêng những xe đã cơi nới thành xe, thùng xe, các trung tâm đăng kiểm này đã lập giấy, hồ sơ bằng với kích thước cơi nới.

Theo Công an TPHCM, ngoài 4 hành vi đã khởi tố gồm “Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Giả mạo trong công tác”..., hiện nay Cơ quan CSĐT đang làm rõ hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan điều tra xác định, để có tiền chia cho các nhân viên hàng tuần và làm quỹ hoạt động của Trung tâm, Giám đốc 9 Trung tâm đăng kiểm nêu trên đã chỉ đạo nhân viên trong quá trình kiểm định chất lượng và đo tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của các chủ phương tiện và đối tượng “cò mồi” đưa đến kiểm định nhằm thu lợi bất chính số tiền ước tính gần 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại các trung tâm đăng kiểm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát hiện nhóm hành vi “giả mạo công tác” với thủ đoạn lập danh sách Đăng kiểm viên nhưng không làm việc tại trung tâm và chỉ đạo nhân viên cấp dưới giả mạo chữ ký của các Đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ.

Các đối tượng đã cấp khoảng 52.291 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho các xe ô tô đến đăng kiểm trái với quy định nhằm thu lợi bất chính.