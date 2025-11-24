Lật tẩy đường dây đào tạo chân dài săn chồng giàu, Huỳnh Hiểu Minh và các đại gia Cbiz sập bẫy thế nào?

Năm 2020, dư luận chao đảo khi Vương Tư Thông - thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc - đăng đàn phơi bày về 1 đường dây đào tạo chân dài săn chồng đại gia, do quý Amy Ngô Lạp Phượng đứng sau. Từ tiết lộ của Vương Tư Thông, cụm từ "lò săn chồng giàu", "huấn luyện mỹ nữ cưới đại gia" xuất hiện nhan nhản trên truyền thông và MXH. Thông qua sự bóc tách của báo giới xứ tỷ dân, Huỳnh Hiểu Minh, Thiên vương Quách Phú Thành, Phan Vỹ Bá... đều bị phát hiện rơi vào tròng, yêu và cưới phải những cô gái nằm trong lò đào tạo của Amy Ngô Lạp Phượng.

Đến ngày 21/11, sự tồn tại của đường dây "huấn luyện lấy đại gia" này được chính chủ Amy Ngô Lạp Phượng xác nhận với báo giới. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Ngô Lạp Phượng đã tiết lộ bản thân chính là bà mối giúp cựu tiếp viên hàng không, hot girl Luna Tuyên Vân thành đôi với Phan Vỹ Bá.

Dàn tài tử, đại gia Cbiz sập hố "gà cưng" của Amy Ngô Lạp Phượng

Theo Amy Ngô Lạp Phượng, chính Luna Tuyên Vân là người chủ động hỏi cô liệu có thể giới thiệu Phan Vỹ Bá cho hot girl này. Sau đó, bằng mối quan hệ của mình, Ngô Lạp Phượng đã mời được nam ca sĩ hàng đầu đến tham dự 1 bữa tiệc để Luna Tuyên Vân có thể làm quen Phan Vỹ Bá. Khi đôi bên đã nhớ mặt nhau, từ bữa tiệc 10-20 người, Ngô Lạp Phượng sẽ giảm dần quy mô xuống thành buổi ăn uống khoảng 4-6 người, nhằm tạo điều kiện cho Luna Tuyên Vân tiếp cận Phan Vỹ Bá gần hơn.

Amy Ngô Lạp Phượng chia sẻ Luna Tuyên Vân trong các buổi tiệc đều tỏ ra ngoan ngoãn, trầm tĩnh, không hề tranh giành đối tượng với các cô gái khác. Chính thái độ này đã giúp Tuyên Vân gây được ấn tượng với Phan Vỹ Bá. Không lâu sau, Amy Ngô Lạp Phượng cảm nhận được Phan Vỹ Bá cũng có thiện cảm với Tuyên Vân. Vì vậy, trong lúc trò chuyện, cô thường cố tình đẩy chủ đề về phía hai người, nhằm tạo thêm cơ hội cho "gà cưng" xây dựng quan hệ với nam ca sĩ hàng đầu.

Theo Amy Ngô Lạp Phượng, Phan Vỹ Bá và Luna Tuyên Vân rất kín đáo, thành đôi khi nào cô cũng không biết. Khi kết hôn, cả hai cũng không báo cho cô 1 tiếng, thậm chí họ còn nói dối về hoàn cảnh gặp mặt. Trước đó, Phan Vỹ Bá từng chia sẻ rằng anh trúng tiếng sét ái tình Luna Tuyên Vân trên 1 chuyến bay, chứ không hề đề cập đến việc quen vợ thông qua các bữa tiệc do Amy Ngô Lạp Phượng tổ chức.

Amy Ngô Lạp Phượng cho biết chính cô là người đã sắp xếp, hỗ trợ để Luna Tuyên Vân tiếp cận, làm quen Phan Vỹ Bá

Theo tờ Sohu, Luna Tuyên Vân sinh năm 1994, kém Phan Vỹ Bá 13 tuổi. Cô lột xác từ trong ra ngoài sau khi quen Ngô Lạp Phượng. Luna Tuyên Vân được tiết lộ từng làm DJ ở một quán bar, ăn chơi có tiếng. Để tiếp cận đại gia, Tuyên Vân rũ bỏ quá khứ, chuyển sang làm tiếp viên hàng không. Cô cũng xây dựng cho mình hình ảnh "rich kid" nhằm nâng tầm giá trị bản thân cho xứng với những người đàn ông giàu có. Cuối cùng, Luna Tuyên Vân đã tóm được đại gia Phan Vỹ Bá.

Sau khi Tuyên Vân bị phanh phui nằm trong lò đào săn chồng đại gia, mối quan hệ giữa Phan Vỹ Bá và cựu tiếp viên hàng không này từng rạn nứt. May mắn là họ vẫn có thể hàn gắn, tiếp tục đồng hành bên nhau. Tuy nhiên, sau vụ ồn ào, Phan Vỹ Bá không đăng ảnh gia đình hay nhắc đến vợ trên truyền thông. Tuyên bố kết hôn năm 2020, nhưng đến năm 2023, cặp đôi mới kín đáo tổ chức hôn lễ ở Bali (Indonesia).

Luna Tuyên Vân bị nêu đích danh nằm trong đường dây huấn luyện săn chồng đại gia

Bạn học của Luna Tuyên Vân là Phương Viện cũng thành công gả cho Quách Phú Thành và có cuộc sống như bà hoàng. Phương Viện vốn chỉ là người mẫu hạng B, chuyên chụp ảnh khoe thân và có đời tư nhiều tai tiếng. Gia cảnh cô cũng không mấy khá giả ở An Huy, Trung Quốc. Nhờ sự mai mối của Ngô Lạp Phượng, Phương Viện gặp gỡ và lọt vào mắt xanh của Thiên vương Hong Kong (Trung Quốc). Sau 2 năm tìm hiểu, Quách Phú Thành thông báo kết hôn với Phương Viện, bất chấp cả hai chênh lệch tuổi tác lên đến con số 22 và quá khứ ồn ào chụp ảnh mát mẻ của nữ người mẫu.

Cuộc đời của Phương Viện sang trang mới nhờ cưới được Quách Phú Thành

Huỳnh Hiểu Minh là "cáo già tình trường", song cũng "sập bẫy" Diệp Kha - học viên trong lò đào tạo của Ngô Lạp Phượng. Diệp Kha tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến, từng là hoa khôi của trường. Năm 2010, Diệp Kha tham gia cuộc thi Hoa khôi giới streamer do đài Hồ Nam tổ chức và vào top 50. Sau đó, cô gia nhập showbiz với vai trò MC và người mẫu. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của Diệp Kha mờ nhạt, không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Sohu cho biết vì con đường nổi tiếng lận đận, Diệp Kha quyết định tìm kiếm đại gia để đổi đời. Dưới sự hướng dẫn của Ngô Lạp Phượng, Diệp Kha đã cưới được một người đàn ông khá giả ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Sau khi kết hôn, dựa vào điều kiện tài chính của chồng, Diệp Kha tạo dựng thương hiệu thời trang riêng, mở thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, Diệp Kha luôn chê chồng nghèo và không ngừng tìm kiếm chỗ dựa mới. Thời điểm chia tay chồng cũ, cô nhận được một nửa số tài sản.

Sau đó, hot girl này đã quen biết Huỳnh Hiểu Minh. Với câu chuyện từng đổ vỡ hôn nhân, có con riêng và hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, hiểu biết và luôn muốn có người che chở, Diệp Kha nhanh chóng chiếm được trái tim Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, từ giữa 2024, quá khứ bê bối ngoại tình với anh trai chồng cũ, đào mỏ đại gia đến phá sản, lừa đảo... của Diệp Kha đã bị vạch trần. Ngay khi nhân cách tồi tệ của Diệp Kha bại lộ, Huỳnh Hiểu Minh đã lập tức bỏ cô bồ tai tiếng bất chấp khi đó nàng hot girl này mang thai con của anh.

Huỳnh Hiểu Minh yêu phải hot girl bê bối bước ra từ lò luyện "săn chồng giàu" ở showbiz

4 chiêu thức "săn" chồng giàu

Theo truyền thông Trung Quốc, bên trong lò săn đào tạo chân dài chồng giàu của Amy Ngô Lạp Phượng có bao nhiêu học viên không ai rõ. Tuy nhiên, đến nay, công chúng biết có ít nhất 3 người đẹp là Phương Viện, Luna Tuyên Vân và Diệp Kha đã đổi đời nhờ tham gia khóa huấn luyện của bà trùm xứ Đài. Họ đều thành công tiếp cận và chiếm được tình cảm của các nam nghệ sĩ danh tiếng, giàu có hàng đầu ngành giải trí.

Tờ 163 cho biết lớp huấn luyện của Amy Ngô Lạp Phượng có thể biến 1 cô gái bình thường thành người đẹp có khí chất tiểu thư, trang nhã lịch thiệp và thời thượng, thông qua các lớp học về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, ăn uống, xây dựng hình ảnh. Đặc biệt, lò đào tạo còn hỗ trợ học viên phân tích tích cách, sở thích và dạy các cô gái từ A đến Z cách làm hài lòng, chiếm được tình cảm của đối tượng là sao nam hay doanh nhân giàu có.

Nhìn chung, có 4 bước cơ bản để các cô gái ở lò đào tạo của Amy Ngô Lạp Phượng bẫy người có tiền. Thứ nhất, họ đều phải phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt thanh tú, mũi cao, mắt hai mí và ngực đầy gợi cảm. Diệp Kha - bạn gái Huỳnh Hiểu Minh - đã can thiệp dao kéo để có ngoại hình giống Angelababy.

Diệp Kha phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài na ná vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy

Vào lò huấn luyện, các cô gái sẽ được đào tạo bài bản từ đi đứng nói năng, nấu ăn, cắm hoa cho đến việc du lịch check-in ở khắp nơi. Thay vì thú vui thâu đêm suốt sáng ở bar, họ phải xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh dịu dàng, xinh đẹp, thích đọc sách, vẽ tranh và làm bánh. Trước khi kết hôn với Phan Vỹ Bá, trang cá nhân của Luna Tuyên Vân, tràn ngập hình ảnh khoe tài nữ công gia chánh, nấu nướng.

Luna Tuyên Vân thường xuyên đăng ảnh làm bánh, nấu nướng

Bước thứ hai, các cô gái phải thể hiện giá trị nhân cách, lối sống lành mạnh, hiện đại và khả năng độc lập tài chính. Mục đích của việc này là để đàn ông thấy họ không phải hạng phụ nữ hám tiền, chực chờ "săn" đại gia. Với Diệp Kha, cô thường đi xem các triển lãm nghệ thuật, khoe cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu và những bữa tiệc xa hoa.

Đi xem triển lãm, khoe nhà đẹp, xe sang, đồ hiệu và ngồi du thuyền là cách Diệp Kha dùng để thu hút sự chú ý của cánh đàn ông

Sau khi hoàn thiện hình ảnh "gái ngoan, vừa đẹp lại vừa giàu", các cô gái sẽ được cho đi gặp gỡ đại gia, nghệ sĩ thượng lưu ở các hoạt động ngầm, bằng cách dựa vào mối quan hệ của Ngô Lạp Phượng. Điển hình là Phương Viện hay Luna Tuyên Vân từng được Ngô Lạp Phượng đưa đến các bữa tiệc rượu, tiệc sinh nhật của những người đàn ông lắm tiền nhiều của.

Sau khi trải qua ba bước trên, đến bước 4, mọi thứ chỉ còn là yếu tố thủ tục. Các cô gái sẽ yêu cầu đại gia thông báo chuyện hẹn hò hoặc hôn sự. Ngô Lạp Phượng sẽ dùng những học viên tốt nghiệp chất lượng này để mời chào các cô gái khác gia nhập lò đào tạo của mình.

Tuy nhiên, bài học quan trọng nhất vẫn là trong thời gian qua lại, học viên phải cố gắng tìm mọi cách moi tiền của người tình nhiều nhất có thể. Với khoản tiền lấy được từ người đàn ông, các cô gái sẽ dùng chúng để trả học phí cho Ngô Lạp Phượng, kiếm được một "nguồn vốn" để tiếp tục đầu tư cho bản thân và đi tìm "con mồi" mới nếu như không thể thành đôi với đối tượng đầu tiên nhắm tới.

Đi đánh golf, tập gym...

... hay xuất hiện bên siêu xe là những hình ảnh được khuyến khích nên khoe ra của cô các cô gái

Nguồn: Sina, Sohu