Lật tẩy 9 màn ảo thuật nổi tiếng nhất thế giới, hóa ra cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi

Tuy nhiên không phải màn ảo thuật nào người thường như chúng ta cũng có thể làm theo được.

Đôi khi lời giải thích cho màn trình diễn ảo thuật ảo diệu và bí ẩn nhất lại nằm ngay trên bề mặt. Có không ít màn ảo thuật quen thuộc đã có lời giải thích đơn giản, dù chưa chắc cũng ta có thể làm theo được.

Tượng Nữ thần Tự do biến mất

Năm 1983, David Copperfield đã làm cho Tượng Nữ thần Tự do biến mất hoàn toàn. Trò ảo thuật này có thể được giải thích rất đơn giản. Bức tượng được phủ một tấm vải khổng lồ hoặc được che bởi một màn hình lớn đặt trước khán giả. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng của tượng bị tắt đi ngoại trừ đèn pha.

Sự chuẩn bị đơn giản này đã tạo ra ảo giác về một khoảng không trống rỗng, và dàn đèn pha đã làm khán giả bị lóa mắt. Sau khi bức tượng được mở ra, mọi người không thể nhìn thấy nó vì thị giác của họ tạm thời bị lóa bởi đèn pha.

Một chiếc xe tải khổng lồ biến mất

Làm thế nào để làm một chiếc xe tải khổng lồ biến mất khi nó bị khán giả bao quanh từ mọi phía? Dễ thôi! Tất cả những gì bạn cần làm là phủ một kết cấu đặc biệt lên chiếc xe tải, tạo ra một nhóm khán giả giả mạo bằng các bạn của bạn, và nhờ ai đó lái chiếc xe tải ra khỏi kết cấu đó. Khi bạn tháo các tấm bạt phủ ra, chiếc xe tải không còn ở đó nữa. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao trò ảo thuật này chỉ có thể xem trên TV.

Người lơ lửng

Người đàn ông lơ lửng giữa phố không phải là ảo thuật gia cũng không phải là một nhà khí công yoga. Ảo giác này đạt được thông qua việc đặt một kết cấu thép bên dưới lớp quần áo rộng thùng hình của người biểu diễn. Tất nhiên, không có năng lực bí ẩn nào được sử dụng ở đây.

Tay xuyên qua kính

Ảo thuật gia cần những khung hình được cắt gọt đặc biệt để di chuyển bàn tay xuyên qua gương hoặc kính. Tấm màn phía sau che 2 tấm gương. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, toàn bộ kết cấu sẽ đẩy tấm gương thật về phía sau, di chuyển 2 tấm gương giả lên phía trước. Giờ đây đã có khoảng trống để di chuyển bàn tay. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, các trợ lý lại đẩy tấm gương thật về phía trước.

Trò ảo thuật với tờ đô la

Biến 1 đô la thành 100 đô la thật dễ dàng khi bạn biết bí mật. Ảo thuật gia gấp tờ 1 đô la theo một cách đặc biệt và giấu nó đằng sau các ngón tay. Sau đó anh ta cẩn thận thay thế nó bằng tờ 100 đô la sao cho không ai nhìn thấy. Đây là lúc sự biến hóa kỳ diệu xảy ra.

Đi trên mặt nước

Trò ảo thuật này thường được thực hiện ở những dòng sông đục hoặc không trong suốt, hoặc các vùng nước nhân tạo như bể bơi. Mục tiêu chính là làm cho một bệ đỡ bằng thủy tinh hoặc nhựa trong suốt trở nên hoàn toàn vô hình đối với khán giả. Giờ đây bạn có thể đi trên mặt nước mà không cần phải là siêu nhân.

Thoát khỏi dây xích dưới nước

Sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất và những chiếc khóa giả tinh xảo làm nên trò ảo thuật này. Các trợ lý cần nới lỏng các chốt và bản lề, và ảo thuật gia cần loại bỏ các ổ khóa, bám chắc và ngoi lên lấy không khí.

Trò ảo thuật với lá bài có chữ ký

Ảo thuật gia yêu cầu một ai đó từ khán giả ký tên lên một lá bài ngẫu nhiên. Sau đó anh ta xé nó thành 4 mảnh và khôi phục lại lá bài có chữ ký một cách kỳ diệu trước sự kinh ngạc của khán giả. Bí mật khá đơn giản: ảo thuật gia có một lá bài gấp sẵn trong túi, và anh ta thay thế lá bài có chữ ký bằng nó. Lá bài bị giấu bị xé, còn lá bài có chữ ký hoàn toàn an toàn.

Nuốt kiếm

Đối với một số người biểu diễn, việc học nuốt kiếm có thể mất nhiều năm vì đây là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, các đạo sĩ từ khắp nơi trên thế giới làm mọi người ngạc nhiên với khả năng nuốt một lưỡi kiếm dễ dàng. Trò ảo thuật đòi hỏi sự chuẩn bị rất nhiều về thể chất và tâm lý. Ảo thuật gia định vị đầu ngửa lên để cổ họng và dạ dày tạo thành một đường thẳng và không bị tổn thương bởi lưỡi kiếm.

Nguồn: Bright Side