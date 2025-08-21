Laser chống drone của Rostec được ví như ‘vũ khí tàng hình’ diệt UAV

Mặc dù đã triển khai các hệ thống laser chống drone, các biện pháp “truyền thống” chống UAV vẫn giữ vai trò quan trọng và sẽ không mất tính hữu dụng trong thời gian dài.

Trong khi đó, công nghệ laser chống drone đang chiếm lĩnh một vị trí vững chắc, trong nhiều tình huống không thua kém hiệu quả so với các hệ thống chống UAV phổ biến như tác chiến điện tử và drone đánh chặn.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Rossiyskaya Gazeta, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Vector Natalia Kotlyar cho biết công nghệ phòng không bằng laser thể hiện hiệu quả cao nhất khi kết hợp với tác chiến điện tử và vũ khí cơ học.

Hiện nay, phương tiện hiệu quả và được sử dụng phổ biến nhất trong mô hình bảo vệ chống drone nhiều lớp là các tổ hợp SERP lắp tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cùng hệ thống chống drone di động PRES, thường được lắp trên ôtô và kết nối trực tiếp với ắc-quy của phương tiện.

Một giải pháp đáng chú ý để phát hiện drone qua cáp quang là bộ định vị tương quan thụ động 3 tọa độ (3D SCL).

Khác với radar, 3D SCL “vô hình” trước các thiết bị trinh sát vô tuyến vì không phát tín hiệu; nó phân tích các tín hiệu phản xạ từ mục tiêu tiềm năng và tín hiệu lan truyền trong khí quyển để xác định tọa độ chính xác của đối tượng.

Thiết bị này có khả năng phát hiện các mục tiêu lớn, như máy bay nhẹ, ở khoảng cách vài chục km.