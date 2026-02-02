Lập Xuân được ví như "phát súng" đầu tiên khai màn cho một chu kỳ sống mới. Theo các chuyên gia phong thủy, vào đúng 3h02 sáng ngày 4/2/2026, đất trời bắt đầu chuyển mình sang tiết Lập Xuân. Đây là lúc linh khí trời đất giao hòa, vạn vật nảy mầm. Người xưa tin rằng, "đầu xuôi đuôi mới lọt", những gì chúng ta làm trong ngày này sẽ tạo ra một "bản thiết kế" cho vận trình cả năm. Nhiều chị em, các mẹ bỉm sữa cứ mải mê dọn dẹp, mua sắm chuẩn bị Tết mà quên mất những kiêng kỵ ngầm này, để rồi cả năm cứ thắc mắc sao làm mãi không dư, vận xui cứ đeo bám.

1. Vay mượn, đòi nợ: "Mở hàng" cho một năm túng thiếu

Sai lầm lớn nhất của nhiều người chính là việc xử lý nợ nần vào đúng ngày Lập Xuân. Theo quan niệm dân gian, tiền bạc vào ngày này đại diện cho "chồi non" tài lộc. Nếu bạn đem tiền cho vay, nghĩa là bạn đang tự tay đem lộc của mình tặng cho người khác. Ngược lại, đi vay nợ hay đòi nợ sẽ tạo ra một luồng năng lượng "động", khiến dòng tiền trong năm Bính Ngọ trở nên bất ổn, tán lộc nhiều hơn tụ lộc. Để giữ ví luôn dày, mẹ bỉm hãy nhớ: Tuyệt đối không mở lời mượn tiền hay hối thúc nợ nần trong ngày 4/2. Thay vào đó, hãy đặt vài tờ tiền mới vào ngăn kéo tủ để "giữ vía" giàu sang.

2. Khẩu thiệt, cãi vã: Đuổi khéo Thần Tài ra khỏi cửa

Chị em đôi khi bận rộn con cái, cơm nước nên dễ gắt gỏng với chồng con. Thế nhưng, hãy kiềm chế hết mức vào ngày Lập Xuân nhé! Đây là thời điểm dương khí đang lên, mọi lời nói tiêu cực, tiếng la hét hay sự cau có đều tạo ra ám khí, dập tắt phúc khí vừa mới nhen nhóm. Có câu "Hòa khí sinh tài", nếu cả ngày 4/2 mà nhà cửa êm ấm, vợ chồng thủ thỉ ngọt ngào, con cái cười vang thì đảm bảo năm đó gia đạo bình an, làm gì cũng hanh thông. Hãy bắt đầu buổi sáng bằng những câu chúc may mắn thay vì những lời phàn nàn "sao chưa dậy", "sao chưa dọn đồ",...

3. Cắt tóc, tỉa móng tay: Tự tay "cắt đứt" dây may mắn

Nghe có vẻ hơi lạ nhưng trong phong thủy, tóc và móng tay được coi là bộ phận chứa đựng khí huyết, gắn liền với vận mệnh cá nhân. Ngày Lập Xuân là ngày của sự sinh sôi, nếu bạn lại mang kéo ra cắt tỉa thì chẳng khác nào đang ngăn chặn sự phát triển của chính mình. Nhiều người vì muốn đẹp để đón Tết sớm nên tranh thủ đi làm tóc vào ngày này, nhưng đây lại là đại kỵ khiến tài lộc bị "đứt đoạn". Tốt nhất, hãy dời lịch làm đẹp sang ngày 5/2 hoặc sớm hơn hẳn để đảm bảo mọi sự khởi đầu đều trọn vẹn, không bị sứt mẻ.

4. Quét nhà, đổ rác sai hướng: Tiền đổ ra sông ra biển

Việc dọn dẹp nhà cửa đón xuân là tốt, nhưng "của đi hay của ở" lại nằm ở hướng cây chổi. Trong ngày 4/2, nếu bạn quét nhà từ trong phòng ra cửa chính và mang rác đi đổ ngay, nghĩa là bạn đang "tống khứ" Thần Tài đi mất. Mẹo nhỏ cho các mẹ là hãy quét từ cửa vào trong nhà, gom rác vào một góc khuất và đợi đến ngày hôm sau mới xử lý. Hành động này tượng trưng cho việc thu gom tài lộc, tích trữ của cải vào kho, giúp cả năm tiền bạc chỉ có vào mà không có ra.

5. Diện đồ u tối: Chặn đứng hào quang của năm mới

Năm 2026 là năm Bính Ngọ (hành Hỏa), một năm đòi hỏi sự rực rỡ và năng lượng mạnh mẽ. Việc mặc những bộ đồ đen xì, xám xịt hoặc cũ nát vào ngày Lập Xuân sẽ khiến bạn trông u uất, dễ thu hút những điều không may. Hãy ưu tiên những tông màu rực rỡ như đỏ, hồng, vàng hoặc cam để "kích" vận may. Một chiếc váy hoa nhí xinh xắn hay chiếc áo len màu sáng không chỉ giúp chị em rạng rỡ trên ảnh sống ảo mà còn là "nam châm" hút lộc cực mạnh cho cả gia đình đấy!

Lập Xuân 2026 rơi vào thời điểm khá sát Tết Nguyên Đán, là lúc chúng ta rất dễ lơ là vì bận rộn. Tuy nhiên, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chỉ cần lưu tâm một chút những điều nhỏ nhặt này, các mẹ sẽ thấy tâm thế mình tự tin và bình an hơn rất nhiều khi bước vào năm mới.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)



