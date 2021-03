Lắp lưới an toàn ở ban công chung cư sao cho đúng quy định?

Sau sự cố em bé 3 tuổi trèo qua lan can một chung cư ở Hà Nội rồi rơi từ tầng 12A xuống nhưng may mắn thoát nạn, nhiều gia đình, nhất là những người có con nhỏ, đang sinh sống ở các chung cư hết sức lo lắng.

Họ đổ xô đi tìm người lắp đặt lưới an toàn, tấm chắn ở những khu vực có thể gây nguy hiểm cho trẻ như cửa sổ, ban công.

Tuy nhiên, theo những người am hiểu các quy định về an toàn ở chung cư, việc lắp kín lan can mặc dù an toàn cho trẻ nhưng nếu lắp không đúng có thể vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Kỹ sư Trương Thi, Giám Công ty Xây dựng Dori, cho biết theo Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam hiện hành, chiều cao tối thiểu của lan can ban công và lô gia nhà ở là 1,1 m, bảo đảm yêu cầu gồm khe hở của lan can không đút lọt quả cầu có đường kính 10 cm, không có cấu tạo để trẻ em dễ trèo.

Với lan can hoặc lô gia sử dụng vật liệu kính thì kính phải được bảo vệ bởi vật cố định, chắc chắn, không có khe hở nào nhét lọt quả cầu đường kính 7,5 cm, khó trèo qua để chống rơi ngã. Quy định cũng không cho phép làm thanh sắt nằm ngang vì trẻ dễ trèo ra ngoài...

Tuy vậy, theo ông Thi, vẫn có trường hợp đơn vị thi công bỏ qua yếu tố về khe hở để tiết kiệm chi phí, nhất là ở những dự án có nhiều căn hộ, với mục đích tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí...

Ngoài ra, cũng có trường hợp sau khi công trình được nghiệm thu, các gia đình hoặc hộ dân có trẻ em đã làm thêm phần bảo vệ bằng lưới sắt, dây sắt, tấm chắn... để bảo đảm an toàn. Việc này thực tế là không đúng quy định và không an toàn khi có sự cố liên quan an toàn PCCC xảy ra.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Savista - đơn vị chuyên quản lý căn hộ toà nhà chung cư trên địa bàn TP HCM, cho biết nhiều hộ gia đình ở chung cư có con nhỏ đã chủ động lắp thêm các thiết bị, công trình mà họ cảm thấy an toàn, nhất là khung sắt.

Có nhà còn làm kín luôn ban công bằng lưới B40, vừa không thẩm mỹ lại khó thoát hiểm khi gặp cố liên quan cháy nổ.

"Thông thường, nếu cái nào chấp nhận được thì Ban quản lý tòa nhà sẽ đồng ý, còn những trường hợp lắp đặt thêm mà không bảo đảm an toàn PCCC và gây mất thẩm mỹ thì sẽ được nhắc nhở hoặc buộc phải tháo dỡ" - ông Dũng nói.

Theo ông, thay vì lắp đặt thêm thiết bị an toàn thì các gia đình có trẻ em nên quan sát và chú ý làm sao để vừa an toàn cho trẻ nhỏ mà vẫn bảo đảm công tác PCCC nếu có sự cố xảy ra.