Theo giới truyền thông Nga, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã cố gắng tiến hành một chiến dịch đổ bộ nhỏ lên bờ trái (tả ngạn) sông Dnepr (tức sông Dnipro), tới khu vực Nga kiểm soát nhưng đã bị bẻ gẫy.

Theo đó, cuộc đổ bộ huy động ít nhất 4 tàu chở quân đã bị bẻ gãy, trong đó, một chiếc thuyền của các chiến binh Ukraine cùng với nhóm đổ bộ đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV, ba chiếc khác bị nổ tung bởi lựu đạn được thả từ một máy bay bốn cánh quạt (Quadcopter).

Đoạn phim về vụ việc đã được đăng tải trực tuyến trên các nền tảng xã hội của cả Nga lẫn Ukraine.

Điều đáng chú ý là các nhóm đổ bộ của Lực lượng Vũ trang Ukraine thường xuyên cố gắng xâm nhập vào bờ trái sông Dnipro, do quân đội Nga kiểm soát, nhằm thiết lập những cứ điểm đầu cầu phục vụ hoạt động đổ bộ quy mô lớn cho chiến dịch tái chiếm Kherson.

Các hoạt động đổ bộ như vậy thường được thực hiện bởi các lực lượng đặc biệt của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.

Tuy nhiên, tình báo quân sự Ukraine chưa bao giờ thành công trong việc xâm nhập vào lãnh thổ Nga mà không bị cản trở. Hơn nữa, họ đã phải chịu tổn thất đáng kể mỗi lần, đặc biệt là đã hao tổn xương máu rất lớn ở cứ điểm đầu cầu được thiết lập tại làng Krynki thuộc Kherson.

Điều đáng chú ý là ngay cả các nhà phân tích quân sự của chính quyền Kiev hiện nay cũng phải thừa nhận rằng, việc xâm nhập vào bờ trái sông Dnepr và thiết lập đầu cầu đổ bộ ở đó là “nhiệm vụ bất khả thi” do hoạt động liên tục của các nhà điều hành máy bay không người lái của Nga.

Các nguồn tin của chính quyền Kiev đã nhiều lần phàn nàn rằng, ngay cả các tuyến hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở hữu ngạn cũng nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực chặt chẽ của các đơn vị tác chiến máy bay không người lái của Nga, chứ không nói đến trên sông hoặc bên kia bờ sông.

Thậm chí, các chuyên gia Ukraine còn chỉ trích hoạt động như vậy được coi là “những nỗ lực tự sát dai dẳng”, việc cố tình nướng quân để đổ bộ sang bờ trái sông Dnipro không phục vụ mục đích quân sự mà chỉ đơn thuần là những nỗ lực chính trị.