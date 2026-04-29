Lắp cục nóng điều hòa ngay ngoài ban công có được không? Nhà sản xuất đưa ra câu trả lời

Vào mùa nắng nóng, điều hòa gần như trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình. Khi lắp đặt, nhiều người thường chú ý đến vị trí dàn lạnh trong phòng mà ít để ý rằng cục nóng bên ngoài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm mát, độ bền của máy và sự thoải mái của người sống trong nhà.

Ở chung cư, nhà phố, cục nóng thường được đặt ngay ngoài ban công, lô gia hoặc sát cửa sổ vì thuận tiện thi công, tiết kiệm diện tích. Vậy lắp cục nóng điều hòa ở ban công có được không?

Ban công có thể đặt cục nóng điều hòa, nhưng phải đủ thoáng

Theo các tài liệu hướng dẫn của nhiều hãng điều hòa, cục nóng được thiết kế để lắp ngoài trời. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng nhất là khu vực đặt máy phải thông thoáng, không bị vật cản che cửa hút và cửa thổi gió.

Daikin lưu ý, nếu có vật chắn ở cửa hút hoặc cửa thổi gió của dàn lạnh/dàn nóng, người dùng cần loại bỏ vật cản rồi khởi động lại thiết bị. Điều này cho thấy luồng khí lưu thông là yếu tố rất quan trọng với hoạt động của điều hòa.

Về nguyên lý, cục nóng có nhiệm vụ đưa nhiệt từ trong phòng ra ngoài. Nếu đặt trong ban công quá kín, bị tường, kính, lam chắn, chậu cây hoặc đồ đạc che trước mặt, khí nóng khó thoát đi, thậm chí bị hút ngược lại. Khi đó, máy phải làm việc nặng hơn, tốn điện hơn và dễ giảm tuổi thọ.

Nói cách khác, ban công không phải vị trí sai, nhưng đó phải là ban công đủ “thoáng” để cục nóng có thể thải nhiệt.

Những trường hợp không nên lắp cục nóng ngay ngoài ban công?

Không nên lắp cục nóng ở ban công hoặc lô gia quá nhỏ, bị quây kín bằng kính, tường cao hoặc hệ lam quá dày. Những không gian này dễ giữ nhiệt, khiến khu vực quanh máy nóng hơn và làm giảm hiệu quả tản nhiệt.

Cũng không nên đặt cục nóng thổi trực tiếp vào nơi sinh hoạt. Nhiều gia đình tận dụng ban công để phơi đồ, trồng cây, đặt bàn trà hoặc cho trẻ nhỏ ra chơi. Nếu luồng khí nóng từ cục nóng thổi thẳng vào khu vực này, người sử dụng sẽ cảm thấy oi bức, khó chịu, nhất là trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Một điểm khác cần lưu ý là tiếng ồn và gió nóng có thể ảnh hưởng đến người xung quanh. Trong tài liệu lắp đặt, LG khuyến cáo không nên đặt cục nóng ở vị trí mà tiếng ồn hoặc luồng gió nóng có thể gây phiền toái cho hàng xóm. Một tài liệu khác của LG cũng nêu rõ cục nóng nên được đặt ở nơi có nền chắc, bằng phẳng, đồng thời không để gió nóng hoặc tiếng ồn làm ảnh hưởng đến khu vực lân cận.

Vì vậy, nếu ban công nằm sát phòng ngủ, sát cửa sổ, sát khu vực sinh hoạt của nhà bên cạnh hoặc là nơi gia đình thường xuyên sử dụng, gia chủ nên cân nhắc kỹ trước khi đặt cục nóng.

Lắp ở đâu là lý tưởng nhất?

Vị trí lý tưởng để đặt cục nóng là nơi ngoài trời, thoáng khí, có giá đỡ hoặc nền đỡ chắc chắn, dễ thoát nước, không bị che kín và không thổi hơi nóng trực tiếp vào người.

Với nhà mặt đất, đó có thể là sân sau, hông nhà, sân thượng, mái bằng hoặc khu vực ngoài trời ít người qua lại. Với chung cư, lô gia kỹ thuật thường phù hợp hơn ban công sinh hoạt, miễn là khu vực này không bị bịt kín và vẫn có lối thoát khí tốt.

Nếu muốn làm mái che hoặc khung bảo vệ cục nóng, gia chủ cần tránh kiểu “đóng hộp” bằng kính, tấm nhựa kín hoặc lưới quá dày. Việc che chắn sai cách có thể khiến máy khó tản nhiệt, làm giảm hiệu suất vận hành.

Lắp đúng để máy bền, tiết kiệm điện và an toàn hơn

Bộ Năng lượng Mỹ khuyến nghị giữ khu vực quanh dàn ngưng ngoài trời sạch sẽ, loại bỏ rác, lá cây và cắt tỉa cây cối cách thiết bị ít nhất 2 feet, tương đương khoảng 60 cm, để bảo đảm luồng khí lưu thông.

Gia đình cũng không nên để chậu cây, thùng rác, đồ phơi, rèm hoặc vật dụng lặt vặt chắn trước cục nóng. Bụi bẩn và lá cây bám lâu ngày vào dàn tản nhiệt có thể khiến máy chạy nặng hơn.

Bên cạnh đó, giá đỡ cần chắc chắn, chịu được trọng lượng và rung động của thiết bị. Khu vực đặt máy phải thoát nước tốt, tránh nước mưa hoặc nước ngưng chảy sang nhà bên cạnh, gây trơn trượt, ẩm mốc.

Ngoài cục nóng, việc vệ sinh điều hòa định kỳ cũng rất quan trọng. Daikin khuyến nghị vệ sinh lưới lọc dàn lạnh khoảng 2 tuần/lần, bởi khi lưới lọc bị tắc, lượng gió hút vào giảm và điện năng cần để làm mát sẽ tăng lên.

Tóm lại, lắp cục nóng điều hòa ngoài ban công không sai, nhưng chỉ đúng khi ban công đủ thoáng, không bị che kín, không thổi hơi nóng vào khu vực sinh hoạt và không gây ồn, rung ảnh hưởng đến người trong nhà hoặc hàng xóm. Cục nóng càng dễ “thở”, điều hòa càng vận hành hiệu quả, bền bỉ và an toàn hơn trong mùa nóng.