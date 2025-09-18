‘Lao dốc’ 4 tháng liên tục nhưng Toyota Camry vẫn có doanh số áp đảo tất cả đối thủ cộng lại tại Việt Nam

Doanh số giảm dần

Toyota Camry có doanh số giảm dần 4 tháng liên tiếp. Ảnh: Toyota Việt Nam

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng tháng 8/2025. Trong đó, số xe bán ra của Toyota Camry ghi nhận điểm đáng chú ý. Cụ thể, tổng lượng xe bán ra của Camry đang giảm tháng thứ 4 liên tiếp kể từ tháng 4/2025.

Theo đó, kể từ đầu năm doanh số đạt đỉnh vào tháng 4 với 264 chiếc được giao trên toàn quốc. Các tháng tiếp theo, doanh số lần lượt là 239 chiếc trong tháng 5/2025, xuống 223 chiếc trong tháng 6/2025, xuống 193 chiếc trong tháng 7/2025 và dừng lại ở 175 chiếc vào tháng 8 vừa qua.

Giới chuyên môn dự báo, tháng 9 có thể sẽ tiếp tục đà giảm doanh số của Camry. Lý do là bởi tháng 9/2025 khi rơi vào tháng 7 âm lịch, theo quan niệm phương Đông là không may mắn nên ít người mua xe.

Bên cạnh đó, sự sụt giảm của Camry thể hiện một phần xu hướng ưa chuộng gầm cao trên thị trường trong thời gian gần đây. Trong bảng 10 mẫu xe bán chạy tháng 8/2025, Honda City là mẫu sedan duy nhất góp mặt cũng phản ánh phần nào xu hướng này.

Vẫn "một mình một phân khúc"

Tuy nhiên, dù doanh số giảm, Toyota Camry vẫn đang "một mình một phân khúc" khi chiếm ưu thế áp đảo nếu chỉ tính riêng sedan hạng D tại Việt Nam.

Cụ thể, Toyota Camry vẫn là mẫu xe bán nhiều nhất phân khúc với 175 chiếc được giao trong tháng 8/2025. Con số này bỏ xa các đối thủ còn lại trong phân khúc gồm Kia K5 bán 21 xe, Honda Accord bán 3 xe và thậm chí Mazda 6 không bán được chiếc nào.

Tính tổng cộng từ đầu năm, phân khúc sedan hạng D ghi nhận 1.768 chiếc toàn thị trường. Trong đó, Toyota Camry thể hiện sự vượt trội của mình khi bán được 1.531 chiếc, chiếm tới 86,60% thị phần. Các mẫu xe còn lại gồm Kia K5 bán được 157 chiếc, chiếm 8,88% thị phần; Mazda 6 bán được 56 chiếc, chiếm 3,17% thị phần và Honda Accord bán được 24 chiếc, chiếm 1,36%.

Toyota Camry có gì?

Toyota Camry 2025 tại Việt Nam hiện được phân phối chính hãng với 3 phiên bản, giá bán 1,22-1,53 tỷ đồng. Mẫu xe này lột xác hoàn toàn, thay đổi từ thiết kế tới nền tảng khung gầm. Thiết kế mới của Camry trẻ trung, hiện đại hơn, thoát khỏi hình ảnh chiếc sedan cho khách hàng trung tuổi, với các cụm đèn LED thanh mảnh và cặp màn hình 12,3 inch lớn bên trong.

Toyota Camry có 2 tùy chọn động cơ. Ảnh: Đại lý

Ở phiên bản 2.0Q, Camry sử dụng động cơ xăng 2.0L, công suất 170 mã lực. Trong khi đó, 2 bản HEV kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 225 mã lực, đi kèm hộp số tự động e-CVT. Đây là mẫu xe duy nhất của Toyota tại Việt Nam có tới 2 phiên bản hybrid.

Toyota Camry 2025 được trang bị gói Toyota Safety Sense (TSS) thế hệ mới nhất trên các phiên bản hybrid. Gói an toàn chủ động này tích hợp loạt công nghệ như cảnh báo tiền va chạm (PCS), kiểm soát hành trình chủ động (DRCC), hỗ trợ giữ làn đường (LTA), cảnh báo chệch làn (LDA) và hệ thống đèn chiếu xa tự động (AHB). Ngoài gói TSS, Camry 2025 còn được bổ sung hai tính năng an toàn đáng chú ý như hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn và hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe.

Một số hình ảnh Toyota Camry 2.0Q tại Việt Nam: