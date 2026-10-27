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Lanh xinh yêu đăng clip vũ đạo mới, dàn fan nam "đổ rầm rầm", tán dương vóc dáng "đỉnh cực"

Hoàng Dương
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Xuất hiện rạng rỡ với quà và hoa trong đoạn video, cô nàng hot girl Lanh xinh yêu thu hút ánh nhìn với vũ đạo nhí nhảnh cùng vóc dáng duyên dáng.

Bên dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi ngoại hình đáng yêu, đồng thời trầm trồ trước vóc dáng chuẩn chỉnh của cô.

Màn nhún nhảy bắt trend

Mới đây, cô nàng hot girl quen thuộc với biệt danh Lanh xinh yêu lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng được dịp sôi nổi khi cập nhật đoạn clip ngắn bắt trend cuốn hút trên trang cá nhân. Ngay từ những giây đầu tiên của video, người đẹp đã chiếm trọn spotlight khi tay ôm bó hoa tươi thắm cùng túi quà rực rỡ, khoe nụ cười tươi tắn tràn đầy năng lượng tích cực.

Lựa chọn trang phục giản dị nhưng tôn dáng với chiếc áo thun ngắn tay ôm sát màu hồng nhạt kết hợp cùng quần suông rộng tông trắng, Lanh xinh yêu không khó để khoe vóc dáng cân đối, đầy sức sống. Thực hiện những động tác vũ đạo nhún nhảy nhẹ nhàng trên nền nhạc sôi động, từng nhịp điệu uyển chuyển và biểu cảm gương mặt nhí nhảnh của cô nàng đã biến đoạn video thành một "liều thuốc ngọt ngào" đốn tim người xem.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Dàn fan nam "đổ rầm rầm"

Sau khi đoạn clip ngắn được đăng tải, phần bình luận bên dưới bùng nổ tương tác. Đa số netizen, đặc biệt là fan nam tràn vào hưởng ứng nhiệt tình và dành cho nữ chính vô số câu cảm thán "có cánh". Nhiều tài khoản không ngần ngại trầm trồ khen ngợi body cuốn hút cùng diện mạo đáng yêu của người đẹp:

"Công nhận dáng đẹp thiệt",

"Dáng đẹp thế cao mét nhiêu v b",

"Cute dọ chụy",

"Bà chị cute",

"Xinh thế",

"Lại phải vào xem lại"...

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Sức hút của phong cách ngọt ngào, gần gũi

Không cần ăn mặc quá cầu kỳ hay sử dụng các hiệu ứng chiêu trò giật gân, Lanh xinh yêu vẫn giữ vững tình cảm bền chặt từ người hâm mộ nhờ hình tượng năng động, tự nhiên và ngập tràn năng lượng tích cực. Sự kết hợp giữa gương mặt xinh xắn, vóc dáng quyến rũ cùng nét tính cách đáng yêu giúp cô luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Đoạn video ngắn không chỉ là khoảnh khắc giao lưu vui vẻ của Lanh xinh yêu với khán giả mà còn là lời khẳng định cho phong độ nhan sắc ngày càng thăng hạng. Với sự ủng hộ nhiệt thành từ đông đảo fan hâm mộ, cô nàng hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều nội dung thú vị và bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới.

Tags

Hot girl

fan nam

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