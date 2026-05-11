Các tàu ở eo biển Hormuz gần thành phố Bandar Abbas, miền Nam Iran, ngày 4/5/2026 (Ảnh: ISNA/Reuters)

Truyền thông nhà nước Iran hôm 10/5 phát đi tuyên bố của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Theo đó, Lãnh tụ Khamenei đã đưa ra chỉ thị mới cho quân đội Iran về việc răn đe các đối thủ của đất nước trong cuộc gặp với Thiếu tướng Ali Abdollahi - Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung ương Lực lượng vũ trang Iran (Khatam al-Anbiya).

Theo kênh truyền hình IRIB, Thiếu tướng Ali Abdollahi đã nhận những chỉ thị mới nhằm tiếp tục theo đuổi các chiến dịch quân sự cũng như tăng cường đối phó với đối thủ. Chỉ thị của Lãnh tụ tối cao bao gồm các bước để "kháng cự quyết liệt chống lại đối thủ của Iran", sẵn sàng đáp trả Mỹ và Israel. Thiếu tướng Abdollahi đảm bảo với Lãnh tụ tối cao Khamenei rằng lực lượng vũ trang Iran hoàn toàn trung thành với ông, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của đất nước.

Tại cuộc gặp, ông Abdollahi đã báo cáo về mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Iran. Quan chức này khẳng định quân đội Iran đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao về năng lực phòng thủ, tấn công, cũng như các kế hoạch chiến lược và trang thiết bị quân sự. Ông đồng thời cảnh báo nếu Mỹ hoặc Israel có bất kỳ hành động mà Iran coi là sai lầm, Tehran sẽ đáp trả nhanh chóng, mạnh mẽ và dứt khoát.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Iran sẽ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và người dân Iran theo chỉ đạo của lãnh tụ tối cao.

Theo hãng Thông tấn nhà nước Iran (IRNA), Iran đã gửi phản hồi thông qua Pakistan - quốc gia trung gian hòa giải - đối với đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh. Báo cáo hôm 10/5 cho biết theo kế hoạch đề xuất, giai đoạn đầu của các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc chấm dứt những hành động thù địch, cũng như đảm bảo an ninh hàng hải ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Một phụ nữ giơ cao bức ảnh của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong một cuộc mít tinh tại Tehran, Iran, ngày 29/4/2026 (Ảnh AP

Một nguồn tin chính thức của Iran cho biết: "Phản hồi của chúng tôi tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh trong toàn khu vực, đặc biệt là ở Lebanon, và giải quyết những khác biệt với Mỹ". Phản hồi của Tehran cũng bao gồm các cuộc đàm phán liên quan đến eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng phản hồi của Tehran là thực tế và tích cực: "Phản hồi tích cực của Washington đối với ý kiến của chúng tôi sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán tiến triển nhanh chóng. Giờ đây, sự lựa chọn nằm trong tay Mỹ".

Tuy nhiên, trong những phát biểu đầu tiên kể từ khi diễn biến này xảy ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/5 đã cáo buộc Iran "chơi trò chơi".

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Iran đã chơi trò chơi với Mỹ và phần còn lại của thế giới trong 47 năm qua. Họ sẽ không còn cười được nữa!".

Hai giờ sau, ông Trump phát biểu trên Truth Social: "Tôi vừa đọc phản hồi từ những người được gọi là 'đại diện' của Iran. Tôi không thích nó - phản hồi này hoàn toàn không thể chấp nhận được!".

Washington đã gửi cho Tehran một đề xuất 14 điểm vào đầu tuần qua. Theo các điều kiện của đề xuất, Iran sẽ phải đồng ý không phát triển vũ khí hạt nhân và ngừng tất cả hoạt động làm giàu uranium trong ít nhất 12 năm. Nước này cũng sẽ phải giao nộp lượng uranium được làm giàu đến 60%, ước tính khoảng 440 kg.

Đổi lại, Mỹ sẽ dần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran và chấm dứt việc phong tỏa hải quân đối với các cảng của Tehran.

Diễn biến này diễn ra chỉ một tuần trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran và có những lợi ích chiến lược tại đây.