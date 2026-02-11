Lạnh người hai vụ án mạng cách nhau 157 năm đến giờ vẫn bí ẩn

Công viên Pype Hayes, tọa lạc tại khu Erdington yên tĩnh của thành phố Birmingham (Anh), ban ngày chỉ là điểm dạo chơi quen thuộc của người dân địa phương. Thế nhưng, khi đêm xuống, nơi này lại gợi nhắc đến một trong những chuỗi trùng hợp lạnh người nhất trong lịch sử tội phạm Anh: hai vụ án mạng gần như giống hệt nhau, xảy ra cách nhau đúng 157 năm.

Nạn nhân là hai cô gái trẻ, cùng 20 tuổi, cùng bị sát hại sau một đêm khiêu vũ, cùng mất mạng vào ngày 27/5, thi thể cùng được phát hiện tại công viên Pype Hayes. Trớ trêu hơn cả, nghi phạm chính trong cả hai vụ đều mang họ Thornton. Cho đến nay, cả hai vụ án vẫn chưa có lời giải.

Chân dung của Mary Ashford (phải) và Barbara Forrest (trái). (Nguồn: The Lineup)

Vụ án năm 1817: Cái chết của Mary Ashford

Vào lúc 6 giờ 30 sáng 27/5/1817, một người lao động tên George Jackson đi ngang qua khu công viên Pype Hayes thì bất chợt nhìn thấy một bộ quần áo, một chiếc mũ và đôi giày bị bỏ lại gần một hố nước. Cảm thấy có điều bất thường, ông lập tức báo cho người dân địa phương.

Không lâu sau, họ phát hiện thi thể của Mary Ashford, một cô gái trẻ mới 20 tuổi, với những vết bầm rõ rệt trên cánh tay. Nhiều dấu hiệu cho thấy cô đã bị cưỡng hiếp trước khi chết.

Gần hiện trường, nhà chức trách còn tìm thấy dấu chân của một người đàn ông và một người phụ nữ in trên cánh đồng. Từ những manh mối ban đầu đó, chính quyền nhanh chóng lần ngược lại những giờ phút cuối cùng trong đời Mary Ashford. Cái tên Abraham Thornton sớm trở thành nghi phạm số một.

Mary Ashford là người gốc Erdington, xinh đẹp, trẻ trung và có không ít người theo đuổi. Vào ngày 26/5/1817, Thứ hai Whit (Whit Monday, tức ngày thứ 50 sau Lễ Phục sinh ), trên đường từ Langley Heath đến Birmingham để đi làm, Mary ghé nhà người bạn thân Hannah Cox và để lại một bộ quần áo mà cô dự định mặc đi khiêu vũ tối hôm đó.

Khoảng 6 giờ tối, Mary quay lại, thay trang phục dạ hội rồi cùng Hannah Cox tới dự buổi khiêu vũ tại quán trọ Tyburn House. Không khí buổi tiệc vô cùng náo nhiệt. Ở đó, hai cô gái trò chuyện và khiêu vũ cùng Benjamin Carter và Abraham Thornton. Đến gần nửa đêm, cả bốn người rời buổi khiêu vũ, đi bộ dọc theo đường Chester.

Họa sĩ phác họa hiện trường vụ án Mary Ashford. (Nguồn: Royal Collection Trust)

Tại đây, mọi người trong nhóm tách ra. Hannah Cox quay về nhà, Benjamin Carter trở lại quán trọ, còn Mary tiếp tục đi cùng Abraham Thornton về phía nhà ông nội cô. Khoảng 4 giờ sáng 27/5, Mary xuất hiện trở lại tại nhà Hannah để thay quần áo đi làm. Khi được hỏi đã làm gì trong đêm, Mary tỏ ra bình thản, thậm chí vui vẻ, nói rằng cô đã ở cùng Thornton.

Sau đó, Mary rời nhà Hannah, một mình đi bộ trong làng Erdington khi trời còn mờ sáng. Nhiều nhân chứng sau này xác nhận đã nhìn thấy cô trên đường vào khoảng thời điểm đó. Đó là lần cuối cùng có người thấy Mary Ashford còn sống.

Chỉ vài giờ sau, thi thể Mary được phát hiện trong hố nước ở Pype Hayes. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, Abraham Thornton bị bắt trong trạng thái hoang mang. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, ông ta nói: “Tôi không thể tin là cô ấy bị sát hại. Tôi còn ở bên cô ấy cho đến 4 giờ sáng nay”.

Abraham thừa nhận rằng hai người đã quan hệ tình dục ngoài cánh đồng trong đêm, sau đó nằm trò chuyện và ngắm bầu trời cho đến khoảng 3 giờ sáng. Ông ta khai rằng mình đã đưa Mary đi một đoạn đường về phía nhà Hannah, đứng chờ bên ngoài, rồi bỏ đi khi cô không quay lại.

Phiên tòa xét xử Abraham Thornton bắt đầu ngày 8/8/1817, trong bối cảnh dư luận gần như tin chắc ông ta là hung thủ. Tuy nhiên, ba nhân chứng đứng ra xác nhận ngoại phạm cho Thornton. Cùng với việc thiếu bằng chứng trực tiếp, bồi thẩm đoàn tuyên bố Abraham Thorton vô tội.

Dù được tuyên trắng án, Abraham Thornton vẫn bị xã hội xa lánh. Dư luận tin rằng ông ta là kẻ sát nhân, đến mức cuối cùng Thornton phải rời nước Anh, sang Hoa Kỳ để trốn tránh ánh nhìn dị nghị.

157 năm sau, bi kịch lặp lại

Ngày 27/5/1974, một phụ nữ 20 tuổi khác được phát hiện bị sát hại và bỏ xác trong một con mương gần đường Chester. Nạn nhân là Barbara Forrest, một y tá làm việc tại Nhà trẻ Pype Hayes. Thi thể cô mang dấu hiệu bị cưỡng hiếp và siết cổ trước khi chết.

Barbara cũng mất tích vào Ngày Thứ hai Whit. Tối hôm đó, cô đi khiêu vũ cùng bạn trai là Simon Belcher tại một quán bar. Belcher khai rằng anh đã đưa Barbara ra bến xe buýt lúc 1 giờ sáng và đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường nơi xác Barbara Forrest được tìm thấy. (Nguồn: Birmingham Mail)

Một cuộc truy lùng quy mô lớn được triển khai, với sự tham gia của hơn 100 thám tử. Và một lần nữa, sự chú ý của nhà chức trách lại đổ dồn vào một người mang họ Thornton.

Michael Ian Thornton, sống trên đường Chester và là đồng nghiệp của Barbara Forrest. Anh bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện vết máu trên quần cùng với việc lời khai của mẹ anh bị xác định là gian dối. Michael Thornton bị đưa ra xét xử vì tội giết người.

Tuy nhiên, giống hệt vụ án năm 1817, bồi thẩm đoàn tuyên không đủ chứng cứ để kết tội. Michael Ian Thornton được trả tự do. Em gái của Barbara, Erika Forrest, phản đối kịch liệt phán quyết này. Năm 2012, bà yêu cầu mở lại vụ án và xét nghiệm ADN, nhưng cho đến nay, vụ việc vẫn không có tiến triển.

Linh cảm kỳ lạ và những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Điều khiến hai vụ án trở nên rợn người không chỉ nằm ở sự trùng hợp về thời gian, địa điểm hay họ tên nghi phạm. Trước khi chết, cả Mary Ashford lẫn Barbara Forrest đều từng nói về cảm giác bất an.

Mary nói với mẹ của Hannah Cox rằng cô có “linh cảm xấu về tuần sắp tới”. Barbara thì tâm sự với một đồng nghiệp mười ngày trước khi bị sát hại: “Đây sẽ là tháng xui xẻo của tôi. Tôi biết chắc như vậy” .

Cả hai đều 20 tuổi, đều bị sát hại sau một đêm khiêu vũ, đều chết vào ngày 27/5, đều bị bỏ lại tại Pype Hayes. Trong cả hai vụ án, nghi phạm chính đều mang họ Thornton, rồi cùng được tuyên vô tội.

Cho đến nay, cả hai vụ án vẫn là án nguội. Với người dân Erdington, những câu hỏi chưa có lời đáp ấy vẫn còn lơ lửng suốt hơn hai thế kỷ. Là sự trùng hợp ngẫu nhiên lạnh lùng của lịch sử, hay là một bí ẩn chưa được hé lộ?