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Lãnh đạo trung tâm ở Lạng Sơn sửa số liệu quan trắc để giữ khách

Văn Chương
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Phó Giám đốc và Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường ở Lạng Sơn bị khởi tố vì chỉ đạo cấp dưới sửa kết quả quan trắc môi trường theo đề nghị của doanh nghiệp.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giả mạo trong công tác” , xảy ra từ năm 2025 tại Trung tâm Tài nguyên môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn).

Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn với Hứa Văn Chinh (SN 1980, trú phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn), Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên môi trường và Hứa Thị Ngân (SN 1987, trú phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường.

Cả hai bị can cùng bị điều tra về tội Giả mạo trong công tác theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Lạng Sơn: Lãnh đạo Trung tâm sửa số liệu quan trắc môi trường để giữ khách - Ảnh 1.

Hứa Văn Chinh và Hứa Thị Ngân bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trung tâm Tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn là đơn vị trực tiếp ký kết, cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường, các đối tượng đã có hành vi móc nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp về kết quả các thông số môi trường sau khi phân tích nhằm mục đích tạo điều kiện, hỗ trợ, giữ chân khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ

Khi nhận được phản ánh và đề nghị điều chỉnh số liệu từ doanh nghiệp, các đối tượng lập tức đồng ý và chỉ đạo nhân viên cấp dưới trực tiếp sửa đổi các thông số kỹ thuật.

Đáng chú ý, toàn bộ việc can thiệp, chỉnh sửa thông số phân tích đều được thực hiện trên giấy tờ mà không hề lấy mẫu kiểm tra hay phân tích thực nghiệm lại theo đúng quy trình chuyên môn.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của các bị can đã làm sai lệch hoàn toàn hồ sơ, tài liệu quản lý cũng như kết quả quan trắc môi trường thực tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Khởi tố Lạng Sơn: Lãnh đạo Trung tâm sửa số liệu quan trắc môi trường để giữ khách - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám xét tại Trung tâm tài nguyên môi trường. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Hành vi này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng, đe dọa trực tiếp tới đời sống và sức khỏe của người dân địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm minh.

Tags

Lạng Sơn

Giả mạo trong công tác

quan trắc môi trường

tài nguyên môi trường

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