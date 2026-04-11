Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra vụ bi hài cấp nhầm sổ đỏ của dân

Chiều 10/4, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, giải quyết phản ánh của báo Tiền Phong trong bài “ Bi hài chuyện cấp nhầm sổ đỏ của dân mà vòng vo không chịu sửa sai ”.

Cùng ngày, ông Lê Trịnh Ấn (85 tuổi, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) - nhân vật trong bài viết, phản ánh đến báo Tiền Phong rằng sau khi báo chí đăng tải, UBND phường Hòa Hiệp đã mời ông lên làm việc. Tuy nhiên, theo ông Ấn, cán bộ phường ghi biên bản không đúng với nội dung ông trình bày.

“Tôi già cả rồi nhưng không nói hai lời. Tôi trình bày một đằng, họ ghi một nẻo, hoàn toàn không đúng diễn biến sự việc nên tôi không ký biên bản”, ông Ấn nói.

Đường dẫn vào đất của ông Ấn.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Công Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp xác nhận trong ngày 10/4, phường có mời ông Ấn lên làm việc nhằm làm rõ lại nguồn gốc đất. Ông đã giao cán bộ ghi nhận nội dung trình bày của ông Ấn để làm căn cứ xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi phóng viên Tiền Phong phản ánh việc ông Ấn không đồng tình với nội dung biên bản, ông Dũng cho biết đã hướng dẫn ông Ấn có thể tự ghi lại nội dung trình bày theo mẫu của phường, chốt lại diễn biến nguồn gốc đất theo các văn bản trước đó hoặc lập văn bản riêng, ký tên hoặc điểm chỉ và gửi UBND phường để được xem xét, giải quyết.

Trụ sở UBND phường Hoà Hiệp - nơi ông Ấn nhiều lần lui tới để làm giấy tờ đất đai.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ông Lê Trịnh Ấn cho biết ông có thửa đất rộng 318,8m² tại khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, tỉnh Phú Yên). Thửa đất do bố mẹ ông để lại từ năm 1975, gia đình sinh sống ổn định, có nhà ở lâu dài.

Năm 1993, căn nhà bị mưa bão làm sập, hư hỏng nặng, ông dựng lại mái tôn để ở tạm và từng được hỗ trợ thiệt hại. Đến năm 2004, khi địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt, ông Ấn có làm hồ sơ nhưng không nhận được sổ.

Đến năm 2020, khi có nhu cầu chuyển nhượng, ông mới phát hiện thửa đất của mình đã bị cấp nhầm sang tên gia đình bà Trần Thị Nga (hộ liền kề). Năm 2024, ông tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị cấp “sổ đỏ” nhưng UBND phường Hòa Hiệp Bắc (cũ) yêu cầu phải tháo dỡ căn nhà hiện trạng để trả lại đất trống mới xem xét.

Chấp hành yêu cầu, ông Ấn tự nguyện tháo dỡ nhà. Tuy nhiên, sau đó ông lại được trả lời do đất không còn nhà ở nên không đủ điều kiện cấp đất ở.

Bà Trần Thị Nga cũng xác nhận với phóng viên báo Tiền Phong rằng từ khi bà về làm dâu đã thấy vợ chồng ông Ấn sinh sống ổn định trên thửa đất này. Sau khi phát hiện cấp nhầm, cơ quan chức năng đã thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho gia đình bà, nhưng đến nay việc cấp lại cho hai bên vẫn chưa được giải quyết.

Ông Ấn bên phần đất của mình nhưng bị cấp nhầm tên người khác.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Dũng cho biết sau khi sáp nhập, phường không tiếp nhận hồ sơ của ông Ấn. Tuy nhiên, qua rà soát, cơ quan chức năng xác định thửa đất có nguồn gốc do bố mẹ ông Ấn để lại và trước đây đã xảy ra việc cấp nhầm sang tên gia đình bà Nga; giấy chứng nhận cấp sai cũng đã bị thu hồi.

Theo ông Dũng, căn cứ khoản 1 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024, do thửa đất hiện không còn nhà ở nên chưa đủ điều kiện công nhận đất ở. “Trường hợp này, địa phương chỉ có thể xem xét cấp theo hiện trạng là đất nông nghiệp khác và đã hướng dẫn ông Ấn làm lại hồ sơ”, ông Dũng nói.