Ngày 13/11, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) cho biết, ông Đỗ Văn Hữu (SN 1982) đã hoàn thành và nộp các thủ tục cần thiết theo quy định liên quan việc di dời công trình nhà xây nhầm.

Theo lãnh đạo phường Thiên Hương, một số phương tiện truyền thông đăng tải thông tin yêu cầu “thần đèn” dừng di dời căn nhà ông Hữu là không đúng.

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong trưa 13/11, ông Đỗ Văn Hữu và nhóm công nhân đang đào móng phía ngoài và bên trong ngồi nhà 2 tầng “xây nhầm” vị trí trên lô đất của bà Trần Thị Kim Loan.

Nhóm công nhân tổ chức đào móng, chuẩn bị phương án di dời nhà xây nhầm (vùng khoanh đỏ) về đúng vị trí (vùng khoanh vàng).

Nhiều vị trí móng nhà đã được cắt, kê ván gỗ. Một số vị trí móng xuất hiện nước ngầm khiến công nhân gặp khó, phải tát nước để thực hiện việc cắt móng, kê ván gỗ, chuẩn bị phương án kỹ thuật trước khi tổ chức di dời.

Trong khi đó, tại vị trí thửa đất của ông Đỗ Văn Hữu, cách ngôi nhà xây nhầm khoảng 15-17m, công nhân đã đào móng, cấy nhiều cột bê tông cốt thép cắm sâu xuống đất, sẵn sàng ghép nối nhà di dời về vị trí.

Theo chia sẻ của ông Đỗ Văn Hữu , thời gian để di dời ngôi nhà về đúng lô đất của gia đình khoảng hơn 40 ngày.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, tháng 9/2024, vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan mua thửa đất rộng 60m và được huyện Thuỷ Nguyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Tháng 11/2024, bà Loan đến kiểm tra thì bất ngờ phát hiện mảnh đất bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây dựng nhà ở 2 tầng.

Toàn cảnh khu vực nhà xây nhầm trên đất người khác đang được thần đèn tổ chức di dời.

Tại buổi làm việc với UBND phường Thiên Hương, ông Hữu thừa nhận việc xây dựng nhà trên đất của bà Loan là do nhầm lẫn, vì gia đình ông cũng mua một thửa đất, cách vị trí thửa đất này 4 thửa.

Tòa án Nhân dân khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ việc, buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trên thửa đất, hoàn trả cho vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan. Ông Hữu kháng cáo bản án nhưng sau đó đã tự nguyện rút đơn.

UBND phường Thiên Hương cũng vận động bà Loan bán lại thửa đất cho gia đình ông Hữu. Tuy nhiên do 2 bên gia đình không thỏa thuận được, ông Hữu thuê “thần đèn” di dời ngôi nhà 2 tầng.