Theo ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV, sau gần 8 tiếng làm việc liên tục, đến 17h ngày 13/11, lực lượng chức năng cùng các nhân viên của thẩm mỹ viện Mailisa ở số 6 phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) vận chuyển nhiều thùng carton được niêm phong lên ô tô.

Đến 17h45 ô tô thứ 2 và 18h xe ô tô thứ 3 được tăng cường đến thẩm mỹ viện Mailisa ở số 6 phố Nguyễn Khánh Toàn phục vụ công tác vận chuyển.

Nhiều thùng carton đã niêm phong được vận chuyển lên xe ô tô dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. (Ảnh: Phùng Anh)

Đến 18h ngày 13/11, đã có 3 xe ô tô tải được huy động đến thẩm mỹ viện Mailisa ở số 6 phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) để phục vụ công tác vận chuyển. (ảnh: Phùng Anh)

Lực lượng chức năng chuyển nhiều thùng hồ sơ, vật phẩm đã niêm phong lên xe ô tô. (clip: Phùng Anh)

Trước đó, khoảng hơn 10h sáng ngày 13/11, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) để làm việc. Hoạt động nghiệp vụ này đồng thời diễn ra tại nhiều chi nhánh khác của Mailisa như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Đắk Lắk…

Thẩm mỹ viện Mailisa ở số 6 Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). (Ảnh: Phùng Anh)

Người dân hiếu kỳ dừng lại trước cửa thẩm mỹ viện Mailisa ở số 6 Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) theo dõi sự việc. (ảnh: Phùng Anh)

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi hoàn tất việc khám xét tại trụ sở 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây, TP Hồ Chí Minh), phóng viên ghi nhận khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục xuất hiện tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An, quận 12 cũ, TP Hồ Chí Minh.

Từ sáng, nhiều xe chuyên dụng chở lực lượng công an liên tục di chuyển vào khu vực này. Cảnh sát cơ động phối hợp bảo vệ dân phố thiết lập vòng phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự để lực lượng chức năng vào bên trong làm việc.

Theo người dân, căn biệt phủ rộng khoảng 4.000 m², là nơi vợ chồng chủ thẩm mỹ Mailisa sinh sống. Công trình gồm nhiều dãy nhà, sử dụng nhiều loại gỗ quý, thiết kế phong cách Á Đông, có hồ cá Koi và sân vườn quy mô lớn.

Tại phường Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk, phóng viên Thời báo VTV ghi nhận trước cơ sở thẩm mỹ viện có một số lực lượng công an. Bên trong trụ sở, lực lượng công an đã triệu tập hàng chục nhân viên, kiểm tra hồ sơ tại cơ sở này.