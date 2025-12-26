Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội: Dù người điều khiển xe không nhìn thấy camera, không có nghĩa camera không ghi nhận được hành vi vi phạm

Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa - Phó đội trưởng đội tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hà Nội (Ảnh: Báo Xây dựng)

Sáng ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ban An toàn Giao thông TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo "Văn hóa giao thông - trách nhiệm và ý thức của người cầm lái" nhằm tìm kiếm giải pháp xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho tài xế xe công nghệ.

Dù người điều khiển không nhìn thấy camera, không có nghĩa camera không ghi nhận được vi phạm.

Tại hội thảo, Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa - Phó đội trưởng đội tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hà Nội đã trả lời câu hỏi về kế hoạch nâng cao ý thức chấp hành quy định của đội ngũ tài xế xe công nghệ, trong bối cảnh Thủ đô đã triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm, nhưng tình trạng vi phạm giao thông vẫn còn phổ biến.

Theo Trung tá Nghĩa, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội thường xuyên ra quân xử lý vi phạm giao thông, không chỉ đối với tài xế xe công nghệ mà tập trung vào việc xử lý các hành vi, nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, liên tục, không chỉ trong các đợt cao điểm.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội thông tin, từ ngày 13/12, đơn vị đã lắp đặt 1.837 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ công tác giám sát, phát hiện và điều hành giao thông trên các tuyến đường.

Hệ thống camera này có khả năng tự động phát hiện vi phạm, truyền dữ liệu về trung tâm xử lý, sau đó gửi thông báo tới người vi phạm thông qua ứng dụng VNeTraffic. Việc ứng dụng camera trong xử lý vi phạm giao thông nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và công bằng đối với tất cả những người tham gia giao thông.

Về tính năng của hệ thống camera giao thông, Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa cho biết, camera có độ phân giải rất cao, có thể ghi nhận hình ảnh từ khoảng cách 700 - 800m. Hệ thống này có khả năng phát hiện các hành vi như: Người điều khiển ô tô không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại di động khi lái xe; người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Tổng cộng, hệ thống camera hiện có thể phát hiện tới 28 hành vi vi phạm giao thông.

Thông qua hệ thống này, Trung tá Nghĩa nhấn mạnh thông điệp lực lượng Cảnh sát Giao thông TP. Hà Nội muốn truyền tải: Khi tham gia giao thông, dù người điều khiển phương tiện không nhìn thấy camera, nhưng không có nghĩa là camera không ghi nhận được hành vi vi phạm. Vì vậy, mỗi người cần luôn tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông khi lưu thông trên đường.

Cảnh sát Giao thông Hà Nội triển khai các tổ ghi hình lưu động tại các “điểm nóng”

Bên cạnh phạt nguội qua hệ thống camera thông minh, trong bài tham luận tại Hội thảo, Trung tá Nghĩa thông tin thêm, Cảnh sát Giao thông Hà Nội còn triển khai các tổ ghi hình lưu động tại các “điểm nóng” như bến xe, cổng bệnh viện, nơi tập trung đông các phương tiện, trong đó có tài xế xe công nghệ.

Đối với các trường hợp bị lập biên bản, mọi thông tin về giấy phép lái xe của người vi phạm đều được ghi nhận và lưu trữ trên hệ thống. Theo đó, mọi thông tin vi phạm hiện đã được tích hợp và thông báo lên ứng dụng VNeTraffic. Dữ liệu về giấy phép lái xe cũng được tích hợp trong ứng dụng VNeID.

Khi một tài xế bị trừ điểm giấy phép trên hệ thống VNeID, doanh nghiệp sẽ kiểm tra được tình trạng giấy phép lái xe của tài xế (như bị tước quyền sử dụng hoặc trừ điểm) để có chế tài hoặc đánh giá lại năng lực hành nghề.

Ngoài ra, Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa nhấn mạnh, phương thức tuyên truyền cũng được thay đổi. Thay vì khẩu hiệu, Cảnh sát Giao thông Hà Nội sử dụng hình ảnh từ camera giám sát và các tình huống tai nạn giao thông thực tế để tập huấn cho lái xe.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp cùng Sở Xây dựng, làm việc trực tiếp với các đơn vị như Xanh SM, Grab, Bee… yêu cầu tích hợp thông điệp cảnh báo an toàn giao thông vào quy trình nhận đơn của tài xế.

Đồng thời, các cán bộ Cảnh sát Giao thông tới tận kho hàng để hướng dẫn quy chuẩn chằng buộc hàng hóa, đảm bảo không cồng kềnh, không gây khuất tầm nhìn hoặc che lấp biển kiểm soát.