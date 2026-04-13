Lãnh đạo nước Đông Nam Á sang Nga bàn chuyện mua dầu: Tôi đã phải đi khắp nơi

Y Vân |

Trước chuyến thăm Nga, nhà lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã công du Hàn Quốc và Nhật Bản để tìm cách đảm bảo nguồn cung dầu trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel và Iran đang leo thang.

- Ảnh 1.

Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto, đã bắt đầu chuyến thăm Nga vào tối Chủ nhật (12/4) để hội đàm với người đồng cấp Vladimir Putin về nguồn cung dầu mỏ, Bộ Ngoại giao nước này cho biết.

Thứ Bảy (11/4), Ngoại trưởng Sugiono cho biết dầu mỏ có tầm quan trọng chiến lược đối với Indonesia và vấn đề này sẽ nằm trong chương trình nghị sự giữa 2 nước.

“Ngài Subianto sẽ gặp Tổng thống Putin, cùng thảo luận về địa chính trị toàn cầu và, tất nhiên, tình hình năng lượng”, ông Sugiono cho biết.

Chuyến thăm của ﻿Tổng thống Prabowo Indonesia diễn ra ngay sau chuyến công du Đông Á kéo dài 4 ngày, trong đó ông đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc từ ngày 29/3 đến 1/4.

Đây sẽ là chuyến thăm thứ 3 của ông Prabowo tới Nga kể từ khi nhậm chức, sau các chuyến đi tới Saint Petersburg vào tháng 6/ 2025 và Moscow vào tháng 12 năm ngoái.

“Để đảm bảo nguồn cung dầu mỏ, tôi phải đi khắp nơi”, ông nói trong bài phát biểu trước nội các tuần trước.

Giống như nhiều quốc gia khác, Indonesia đang chịu áp lực từ giá dầu toàn cầu tăng vọt do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á là quốc gia sản xuất dầu mỏ nhưng lại là nước nhập khẩu ròng.

Tháng trước, chính phủ của ông Prabowo đã công bố việc phân phối nhiên liệu theo định mức và bắt buộc công chức làm việc tại nhà một ngày mỗi tuần để tiết kiệm năng lượng. Nước này đã cam kết sẽ không tăng giá nhiên liệu trong thời gian tới.

Đại sứ Nga tại Indonesia, Sergei Tolchenov, đã nói với các phóng viên hồi tháng 3 rằng nước ông sẵn sàng bán dầu cho Indonesia.

“Nếu Indonesia cần, hãy nói với chúng tôi và các bạn sẽ có được nó”, ông Tolchenov nói khi 2 nước chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự chung tại một cảng ở Jakarta.

Năm ngoái, Jakarta đã gia nhập khối BRICS gồm các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Nga và Trung Quốc.

Theo ﻿Jakarta Post, CNA

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

