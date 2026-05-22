Lãnh đạo Cục Thuế nói gì về phản ánh nợ nhỏ vẫn bị cấm xuất cảnh?

Chỉ áp dụng hoãn xuất cảnh sau nhiều bước xử lý

Tại họp báo chuyên đề do Cục Thuế tổ chức hôm nay (22/5), ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết gần đây xuất hiện một số phản ánh cho rằng có trường hợp nợ thuế nhỏ nhưng vẫn bị cấm xuất cảnh , gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau kiểm tra, xác minh, cơ quan thuế nhận thấy thông tin phản ánh chưa đầy đủ.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế.

Một trường hợp được lãnh đạo ngành thuế dẫn chứng là người nộp thuế có khoản nợ kéo dài từ năm 2023. Đơn vị này đã bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế theo quy định. Sau khi phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để xác minh việc doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, cơ quan thuế đã triển khai đầy đủ các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế trước khi thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Sau đó, đến năm 2024, doanh nghiệp đã nộp thuế, được gỡ bỏ cấm xuất cảnh.

Theo ông Mai Sơn, ngành thuế cũng phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thường xuyên rà soát, đối chiếu dữ liệu để thực hiện các biện pháp quản lý nợ thuế. Cơ quan thuế cũng liên tục gửi cảnh báo, thông báo nhắc nợ tới người nộp thuế thông qua môi trường điện tử như số điện thoại, email, zalo và ứng dụng mobile của ngành thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định, phần lớn doanh nghiệp, hộ kinh doanh đều chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. “Ngành thuế luôn có cơ chế cảnh báo, nhắc nhở để người nộp thuế chủ động rà soát và thực hiện nghĩa vụ của mình. Phần lớn tổ chức, cá nhân sau khi nhận được thông báo đều phối hợp xử lý nghiêm túc”, ông Sơn nói.

Lãnh đạo Cục Thuế thông tin về trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, bỏ địa chỉ kinh doanh.

Tuy nhiên, một số trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng không thực hiện thủ tục thông báo ngừng hoạt động theo quy định. Đây là những trường hợp mà cơ quan thuế xác định là “bỏ địa chỉ kinh doanh”, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Đề xuất nộp thuế ngay tại sân bay, gỡ lệnh cấm xuất cảnh

Ông Mai Sơn cho biết, ngày trong tháng 5, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh , tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan đến việc gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế thuế; nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, ngay cả trong trường hợp người nộp thuế đang trên đường di chuyển, nếu tra cứu thấy có thông báo nợ thuế thì vẫn có thể chủ động nộp ngay trên môi trường điện tử và được cập nhật kịp thời, tránh ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân hoặc kinh doanh.

Ngoài ra, ngành thuế cũng đang nghiên cứu sửa đổi một số quy định liên quan đến trường hợp nợ thuế nhỏ, hoặc các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế . Mục tiêu là giảm bớt thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý.

Ông Nguyễn Đức Huy - Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế, Cục Thuế - cho biết, theo số liệu của cơ quan thuế, đến nay đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 105.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh, với tổng số tiền thuế nợ gần 61.000 tỷ đồng.

Trong số này, khoảng 65.000 trường hợp là người đại diện pháp luật, chủ hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, với số tiền nợ trên 6.900 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, ngành thuế đã thu hồi được trên 4.000 tỷ đồng tiền nợ thuế từ hơn 13.000 người nộp thuế. Riêng nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký đã có khoảng 7.100 người chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ , với số tiền gần 100 tỷ đồng và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Theo đại diện Cục Thuế, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều bước thông báo và liên hệ với người nộp thuế như phối hợp chính quyền địa phương xác minh địa chỉ hoạt động; gửi thông báo nợ thuế qua email, điện thoại, địa chỉ đăng ký; gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trước 30 ngày đến tài khoản thuế điện tử và địa chỉ cư trú; đồng thời công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Sau 30 ngày kể từ khi gửi thông báo mà người nộp thuế không liên hệ với cơ quan thuế, không hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế mới ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh.