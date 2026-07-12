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Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chia buồn với Ấn Độ vụ lật tàu khiến 15 người thiệt mạng

Bình Giang
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Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang vào ngày 11/7, gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi.

Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân; khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Chiều 11/7, ca nô Ocean Pearl Island chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới đã bị lật vì gặp sóng lớn và gió mạnh. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã huy động lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quân và y tế khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn và cấp cứu.

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