Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với chuyên trang công nghệ Tom's Guide nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Apple, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Marketing toàn cầu Greg ‘Joz’ Joswiak và Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng John Ternus đã có những chia sẻ đáng chú ý về MacBook Neo.

Mẫu laptop có mức giá 599 USD này đang tạo ra một cơn chấn động thực sự trong ngành công nghiệp máy tính, đồng thời được xem là lời cảnh báo đanh thép mà Táo khuyết gửi tới các nhà sản xuất PC Windows.

Greg ‘Joz’ Joswiak (phải) và John Ternus.

Mức giá dưới 600 USD vốn từ lâu đã là sân chơi của những chiếc laptop Windows bình dân, nhưng cách Apple bước vào thị trường này lại hoàn toàn khác biệt. Trong khi hầu hết các máy tính Windows cùng tầm giá thường phải đánh đổi đáng kể về chất lượng gia công để hạ giá thành, MacBook Neo lại mang đến một bộ khung nhôm nguyên khối chắc chắn, màn hình độ sáng cao, thời lượng pin ấn tượng cùng sức mạnh từ con chip A18 Pro.

Trao đổi trực tiếp trong cuộc phỏng vấn, ông John Ternus không ngần ngại vạch trần điểm yếu cốt lõi của các đối thủ. Vị lãnh đạo mảng phần cứng chỉ ra sự khác biệt một trời một vực về chất lượng hoàn thiện so với thế giới PC:

"Những sản phẩm trong phân khúc mà Neo đang cạnh tranh, chúng làm bằng nhựa. Bạn thực sự có thể bẻ cong chúng. Chúng quá rẻ tiền. Bởi vì họ đã làm gì? Họ chỉ cố gắng cắt giảm từng đồng, từng cắc, từng đô la. Mọi thứ chỉ để cố làm cho nó rẻ hơn. Điều này rất khác với việc mang đến một mức giá thấp nhưng sở hữu giá trị cao, đó mới là cách tiếp cận mà chúng tôi đang thực hiện."

Sự tự tin của Apple trước các đối thủ Windows không chỉ nằm ở lớp vỏ nhôm hay cấu hình. Ông Joswiak khẳng định MacBook Neo không phải là một chiếc MacBook Air bị "cắt xén" tính năng để bán rẻ. Apple đã đầu tư nghiên cứu để đảm bảo trải nghiệm người dùng vượt trội so với các dòng máy tính chạy hệ điều hành của Microsoft:

"Có rất nhiều điểm mới trên MacBook Neo. Chúng tôi có một thiết kế trackpad mới mà tôi cho rằng vẫn tốt hơn bất kỳ chiếc PC nào khác trên thị trường. Chúng tôi đã phải suy nghĩ lại về cách chế tạo vỏ máy, và cách tất cả các bộ phận liên kết với nhau. Không hề hạ thấp tiêu chuẩn. Chúng tôi đã tạo ra một chiếc Mac tuyệt vời, chất lượng cao ở mức giá khó tin này."

Việc Apple từ chối sử dụng hậu tố "SE" quen thuộc và chọn cái tên "Neo" đã thể hiện rõ tham vọng tái thiết lập tiêu chuẩn của toàn bộ phân khúc. Thay vì tạo ra một thiết bị giá rẻ mang tính chất an ủi, Apple muốn gửi một thông điệp rõ ràng đến thị trường máy tính bình dân. Ông Joswiak lý giải với Tom's Guide về cái tên mang tính chiến lược này:

"Thậm chí bạn có thể cho rằng chỉ cần gọi nó là MacBook. Nhưng làm thế sẽ khiến thiết bị không có bản sắc. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo cho nó một bản sắc, một cái tên ngắn gọn, bắt tai, phù hợp với dòng Air và Pro nhưng đồng thời phải truyền tải được sự mới mẻ của thiết bị. Neo theo đúng nghĩa đen là sự tái tạo mới. Và đây chính là sự tái định nghĩa về một chiếc laptop có mức giá thấp, giá trị cao."