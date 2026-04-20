"Lãng tử của Hoa Cỏ May": Chỉ đóng 1 phim mà nổi tiếng suốt 30 năm

Tùng Lâm (t/h) |

Sau hơn gần 30 năm kể từ khi ra mắt trên màn ảnh, Thái của Hoa Cỏ May ở ngoài đời thực có cuộc sống riêng hạnh phúc, ngoại hình cũng đã khác xưa rất nhiều.

Từng "làm mưa làm gió" màn ảnh nhỏ vào đầu thập niên 2000, bộ phim truyền hình Hoa Cỏ May đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Dàn sao nhí của phim khi ấy gồm toàn những cái tên mới, thậm chí lần đầu "bén duyên" diễn xuất như: Na, Bình, Thái, Thủy... đều là những cô, cậu bé đáng yêu, năng động và nhạy cảm với cuộc sống. Và giữa dàn sao nhí năm ấy, cậu bé Thái với gương mặt sáng, vẻ ngoài lãng tử hiếm thấy ở độ tuổi nhỏ là một trong những người để lại dấu ấn đặc biệt nhất.

Minh Đức trong vai Thái ngày bé ở phần 1 Hoa cỏ may.

Dù chỉ xuất hiện trong giai đoạn ấu thơ của nhân vật, Thái vẫn đủ sức khiến khán giả nhớ mặt gọi tên suốt nhiều năm. Trong phim, Thái là một đứa trẻ mồ côi, sống thiếu thốn tình cảm nhưng lại giàu lòng nghĩa khí. Hành trình từ một cậu bé không nơi nương tựa đến khi tìm được "gia đình" trong nhóm bạn trẻ đã mang đến nhiều cảm xúc, góp phần làm nên linh hồn cho Hoa Cỏ May. Khi lớn lên, nhân vật này được tiếp nối bởi diễn viên Hải Anh với hình ảnh chững chạc, điềm tĩnh, nhưng nhiều người vẫn không quên phiên bản Thái lúc nhỏ.

Người thủ vai Thái thời niên thiếu là Minh Đức, một diễn viên nhí tay ngang. Không qua trường lớp đào tạo bài bản, Minh Đức được NSƯT Lưu Trọng Ninh chọn lựa đơn giản vì… quá hợp vai. Gương mặt sáng, ánh mắt có chiều sâu, cùng phong thái có phần chững chạc hơn tuổi giúp cậu bé nhanh chóng chiếm cảm tình người xem.

Cậu bé Thái năm xưa trong Hoa Cỏ May.

Nếu anh chàng Thái khi lớn đã "hớp hồn" khán giả nữ qua sự thể hiện của nam diễn viên Hải Anh, thì phiên bản sao nhí cũng đặc biệt không kém. Thái lúc nhỏ do Minh Đức thủ vai, gây sốt với vẻ ngoài có phần lãng tử, nổi bật nhất là mái tóc rẽ ngôi đúng kiểu Đan Trường từng là trào lưu một thời. Thái vốn là trẻ mồ côi, về sau gặp nhóm bạn và có cuộc sống tốt hơn. Trong nhóm, Thái là người trưởng thành, hiểu chuyện hơn tuổi, lại rất trượng nghĩa và đàng hoàng.

Khi hành trình lúc bé của dàn nhân vật khép lại, đó cũng là lúc vai trò của Minh Đức trong phim kết thúc. Sau Hoa Cỏ May, Minh Đức gần như không tham gia thêm bất cứ dự án phim nào khác, gác lại hẳn con đường diễn xuất. Hiện tại sau hơn 20 năm kể từ khi ra mắt trên màn ảnh, Minh Đức có cuộc sống riêng khá hạnh phúc, ngoại hình cũng khác xa rất nhiều. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, anh có công việc không liên quan đến ngành giải trí và đã lập gia đình.

... giờ đã khác xa rất nhiều.

Sao nhí điển trai của Hoa Cỏ May sau hơn 20 năm: Không còn diễn xuất, viên mãn với cuộc sống

Hình ảnh Minh Đức hiện tại.

Điều thú vị là dù đã 27 năm trôi qua, cái tên Minh Đức vẫn thỉnh thoảng được nhắc lại trên mạng xã hội. Mỗi khi Hoa Cỏ May được "đào lại", khán giả lại rôm rả hỏi nhau: "Cậu bé Thái ngày ấy giờ ra sao?". Thực tế, anh hiếm khi xuất hiện, cũng không hoạt động công khai, khiến hành trình hiện tại càng trở nên bí ẩn.

