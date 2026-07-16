HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong vườn na

Anh Dũng
|

Một người đàn ông ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn được phát hiện tử vong trong vườn na trên núi.

Ngày 15/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Chi Lăng thông tin, lực lượng chức năng xã vừa phối hợp tìm kiếm, đưa thi thể ông H.V.Q. (sinh năm 1967, trú ở thôn Than Muội, xã Chi Lăng) từ khu vực núi cao về bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 19h ngày 14/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Chi Lăng nhận được tin báo về việc ông Q. đi hái na trên núi chưa trở về nhà, gia đình không thể liên lạc được.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi nhận tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Chi Lăng huy động cán bộ, nhân viên và lực lượng dân quân tại chỗ, phối hợp với công an cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Do khu vực xảy ra sự việc nằm trên núi cao, địa hình dốc, hiểm trở, việc tiếp cận hiện trường trong đêm tối gặp nhiều khó khăn.

Sau khi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện ông Q. nằm bất động tại khu vực vườn na, bên cạnh có nhiều đất đá và một tảng đá lớn. Nạn nhân bị thương nặng ở vùng đầu, mất nhiều máu và đã tử vong.

Đến khoảng 20h50 cùng ngày, các lực lượng đã đưa thi thể nạn nhân từ trên núi xuống, bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Q. có khoảng 1ha trồng na khu vực núi Cai Kinh, cách nhà khoảng 2km. Sáng sớm 14/7, ông Q. một mình lên núi thăm vườn, hái quả và phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây.

Do vườn xa nhà, ông Q. mang theo cơm để ăn trưa tại lán giữa vườn. Tuy nhiên, đến gần 19h cùng ngày không thấy chồng trở về, vợ ông Q. nhiều lần gọi điện thoại. Điện thoại đổ chuông nhưng không có người nghe nên gia đình trình báo cơ quan chức năng.

Xác minh phản ánh phòng thi có 13 điểm 10 Toán ở Nghệ An: Hiệu trưởng nói gì?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

đàn ông

xã Chi Lăng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại