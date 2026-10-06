Lãng mạn cấp vũ trụ: Cảnh tượng hiếm có xuất hiện tại Trung Quốc

Nhiều cư dân mạng coi việc nhìn thấy cảnh tượng này là một biểu tượng của may mắn.

Bầu trời đêm tại Hắc Long Giang, Trung Quốc lại vừa diễn ra một cảnh tượng được cư dân mạng khen ngợi là "lãng mạn cấp vũ trụ". Do ảnh hưởng của hoạt động địa từ, vào tối ngày 4/10, nhiều nơi tại Hắc Long Giang đã xuất hiện cực quang rực rỡ.

Những dải ánh sáng màu đỏ và tím dải rộng đã thắp sáng cả bầu trời đêm. Tại một số khu vực, người dân thậm chí có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, và chỉ cần dùng điện thoại di động thông thường cũng có thể chụp lại được những sắc màu rực rỡ. Từ đầu năm đến nay, địa phương này đã nhiều lần xuất hiện cực quang, trong đó Mạc Hà – điểm cực bắc của Trung Quốc – đã đón đợt cực quang thứ 6 trong năm 2026.

Các nhiếp ảnh gia tại nhiều địa điểm khác nhau cũng đã ghi lại được khoảnh khắc kỳ ảo khi bầu trời đêm được thắp sáng bởi những dải quang phổ. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, chúng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cư dân mạng.

Cực quang chủ yếu liên quan đến các hoạt động của Mặt Trời. Khi Mặt Trời bùng phát các bão tia Mặt Trời đi kèm với các vụ phun trào khối lượng rực sáng (CME), một lượng lớn các hạt mang điện tích khi bay đến Trái Đất sẽ làm nhiễu loạn từ trường Trái Đất và tạo ra bão địa từ. Khi các hoạt động địa từ tăng cường, vành đai cực quang vốn tập trung ở các vùng vĩ độ cao có thể mở rộng xuống các khu vực vĩ độ thấp hơn.

Những hình ảnh ghi nhận ngày 4/10 vừa qua

Hắc Long Giang nằm ở vùng vĩ độ cao của Trung Quốc, trong đó Mạc Hà nằm ở khoảng 53 độ vĩ Bắc. Vì vậy, trong những thời điểm hoạt động địa từ diễn ra mạnh mẽ, nơi đây trở thành một trong những khu vực dễ quan sát cực quang nhất tại Trung Quốc. Trong tháng 1, tháng 3 và tháng 10 năm nay, Hắc Long Giang đã nhiều lần ghi nhận cực quang, riêng Mạc Hà từ đầu năm đến nay đã là lần thứ 6 xuất hiện cảnh tượng này.

Cùng với việc cực quang xuất hiện thường xuyên hơn trong những năm gần đây, Hắc Long Giang cũng dấy lên một làn sóng "săn cực quang". Nhiều du khách từ các nơi khác đã đặc biệt lặn lội lên phía bắc để chờ đợi khoảnh khắc này. Đợt cực quang lần này không chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở một số khu vực, mà ngay cả điện thoại thông thường cũng chụp được màu sắc rất rõ nét. Các hình ảnh liên quan đang được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, và nhiều cư dân mạng coi việc "nhìn thấy cực quang" là một biểu tượng của may mắn.

Nguồn: ETtoday