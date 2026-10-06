HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lãng mạn cấp vũ trụ: Cảnh tượng hiếm có xuất hiện tại Trung Quốc

Chi Chi
|

Nhiều cư dân mạng coi việc nhìn thấy cảnh tượng này là một biểu tượng của may mắn.

Bầu trời đêm tại Hắc Long Giang, Trung Quốc lại vừa diễn ra một cảnh tượng được cư dân mạng khen ngợi là "lãng mạn cấp vũ trụ". Do ảnh hưởng của hoạt động địa từ, vào tối ngày 4/10, nhiều nơi tại Hắc Long Giang đã xuất hiện cực quang rực rỡ.

Những dải ánh sáng màu đỏ và tím dải rộng đã thắp sáng cả bầu trời đêm. Tại một số khu vực, người dân thậm chí có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, và chỉ cần dùng điện thoại di động thông thường cũng có thể chụp lại được những sắc màu rực rỡ. Từ đầu năm đến nay, địa phương này đã nhiều lần xuất hiện cực quang, trong đó Mạc Hà – điểm cực bắc của Trung Quốc – đã đón đợt cực quang thứ 6 trong năm 2026.

- Ảnh 1.

Các nhiếp ảnh gia tại nhiều địa điểm khác nhau cũng đã ghi lại được khoảnh khắc kỳ ảo khi bầu trời đêm được thắp sáng bởi những dải quang phổ. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, chúng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cư dân mạng.

Cực quang chủ yếu liên quan đến các hoạt động của Mặt Trời. Khi Mặt Trời bùng phát các bão tia Mặt Trời đi kèm với các vụ phun trào khối lượng rực sáng (CME), một lượng lớn các hạt mang điện tích khi bay đến Trái Đất sẽ làm nhiễu loạn từ trường Trái Đất và tạo ra bão địa từ. Khi các hoạt động địa từ tăng cường, vành đai cực quang vốn tập trung ở các vùng vĩ độ cao có thể mở rộng xuống các khu vực vĩ độ thấp hơn.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Những hình ảnh ghi nhận ngày 4/10 vừa qua

Hắc Long Giang nằm ở vùng vĩ độ cao của Trung Quốc, trong đó Mạc Hà nằm ở khoảng 53 độ vĩ Bắc. Vì vậy, trong những thời điểm hoạt động địa từ diễn ra mạnh mẽ, nơi đây trở thành một trong những khu vực dễ quan sát cực quang nhất tại Trung Quốc. Trong tháng 1, tháng 3 và tháng 10 năm nay, Hắc Long Giang đã nhiều lần ghi nhận cực quang, riêng Mạc Hà từ đầu năm đến nay đã là lần thứ 6 xuất hiện cảnh tượng này.

Cùng với việc cực quang xuất hiện thường xuyên hơn trong những năm gần đây, Hắc Long Giang cũng dấy lên một làn sóng "săn cực quang". Nhiều du khách từ các nơi khác đã đặc biệt lặn lội lên phía bắc để chờ đợi khoảnh khắc này. Đợt cực quang lần này không chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở một số khu vực, mà ngay cả điện thoại thông thường cũng chụp được màu sắc rất rõ nét. Các hình ảnh liên quan đang được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, và nhiều cư dân mạng coi việc "nhìn thấy cực quang" là một biểu tượng của may mắn.

Nguồn: ETtoday

Bắt được "quái thú" dài 5,5 m ở nước láng giềng Việt Nam: Phải đặt bẫy suốt 3 ngày mới hạ được
Tags

Hắc Long Giang

Trung Quốc.

cực quang

Mặt trời

bão địa từ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại