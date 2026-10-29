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Láng giềng Việt Nam sắp xây ‘đảo nhân tạo’ rộng bằng tàu sân bay giữa biển, dài 183 m, có thể di chuyển 20 km/h, trọng tải 74.000 tấn, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Y Vân
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Một "hòn đảo nhân tạo" nổi có kích thước bằng tàu sân bay tại Trung Quốc đã chính thức bước vào giai đoạn xây dựng kỹ thuật.

Theo truyền thông địa phương, ngày 18/10, Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU), chủ đầu tư chính của dự án, đã ký hợp đồng xây dựng trị giá hơn 2,7 tỷ nhân dân tệ (405 triệu USD) với một nhà máy đóng tàu thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc .

Theo hãng tin Shanghai Observer đưa tin ngày 21/10, hệ thống bán chìm 2 thân này là hòn đảo nhân tạo di động, tự duy trì đầu tiên trên thế giới và dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 6/2030.

Không giống như các trạm nghiên cứu cố định hoặc các tàu thuyền thông thường bị hạn chế bởi nhiên liệu và vật tư, hòn đảo nổi có thể di chuyển với tốc độ 11 hải lý/giờ, tương đương 20 km/giờ (12,4 dặm/giờ), đồng thời hỗ trợ hơn 200 nhà nghiên cứu.

Công trình này dài 138 mét và rộng 85 mét, với boong chính nằm ở độ cao 45 mét so với mặt nước – tương đương chiều cao của một tòa nhà 15 tầng.

Trọng tải giãn nước tối đa của hệ thống này vào khoảng 74.000 tấn, vượt trội so với phần lớn các tàu khu trục và tàu nghiên cứu thông thường trên thế giới và gần bằng kích thước của một tàu sân bay lớn. Tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc, tàu Phúc Kiến, có trọng tải giãn nước hơn 80.000 tấn.

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Trong các chuyến thám hiểm biển sâu và đại dương xa xôi, các tàu nghiên cứu truyền thống gặp khó khăn trong việc giữ vị trí ổn định trước gió giật mạnh và sóng lớn trong thời gian dài. Trong môi trường chao đảo dữ dội như vậy, các thiết bị quang học chính xác và cân phân tích trên tàu không thể hoạt động bình thường.

Ngược lại, mặc dù các hệ thống ngoài khơi cố định có kích thước lớn và khả năng chống chịu cao với gió và sóng, nhưng chúng lại thiếu khả năng tự vận hành và không thể di dời để phù hợp với nhu cầu nghiên cứu thay đổi.

Do đó, giàn nghiên cứu nổi siêu lớn đáp ứng một nhu cầu độc đáo, và điều làm nên tính cách mạng của nó là sự kết hợp giữa tính cơ động và tính bền vững.

Theo SCMP

Tags

đảo nhân tạo

Đại học Giao thông Thượng Hải

Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc

tàu sân bay

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