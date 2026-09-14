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Láng giềng Việt Nam phát hiện một mỏ quặng chứa vàng chất lượng cao dưới đáy biển, hàm lượng cao hơn hẳn các mỏ trên đất liền

Như Quỳnh
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Trung Quốc đã phát hiện khu vực khoáng hóa quy mô lớn dưới đáy biển phía tây Thái Bình Dương với hàm lượng vàng 15,4 gram mỗi tấn.

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Ảnh minh họa

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phát hiện một khu vực khoáng hóa quy mô lớn dưới đáy biển phía tây Thái Bình Dương, với hàm lượng vàng và bạc cao. Khu vực này được hình thành từ hoạt động thủy nhiệt dưới đáy biển và được đánh giá có tiềm năng khai thác khoáng sản đáng kể.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), phát hiện được thực hiện trong chuyến khảo sát khoa học chung với sự tham gia của nhiều viện nghiên cứu và trường đại học Trung Quốc.

Khu vực được xác định là một hệ thống quặng sunfua thủy nhiệt, hình thành tại những nơi nước biển thấm sâu xuống lòng đất, được nung nóng và hòa tan các khoáng chất trước khi phun trở lại qua các khe nứt dưới đáy biển. Khi dòng nước siêu nóng giàu kim loại tiếp xúc với nước biển lạnh, nhiệt độ giảm đột ngột khiến các kim loại kết hợp với lưu huỳnh và kết tủa thành khoáng chất sunfua.

Các loại khoáng sản chủ yếu trong khu vực bao gồm đồng, kẽm, chì, cùng với vàng và bạc.

Theo kết quả phân tích sơ bộ, thân quặng chủ yếu chứa chalcopyrite, pyrite và sphalerite – những khoáng vật thường gắn với các mỏ sunfua đa kim. Hàm lượng vàng tại một số mẫu quặng đạt tới 15,4 gram mỗi tấn, trong khi hàm lượng bạc cao nhất được ghi nhận ở mức 1,27 kg mỗi tấn quặng.

Các nhà nghiên cứu cho biết hàm lượng vàng và bạc trung bình tại khu vực này cao hơn đáng kể so với nhiều mỏ khoáng sản trên đất liền.

Ông Song Shiji, Phó hiệu trưởng Viện Kỹ thuật Đại dương thuộc Đại học Thanh Hoa và là một trong những nhà khoa học tham gia dự án, cho biết khu vực quặng dưới đáy biển mới được xác định có giá trị khai thác tiềm năng lớn.

Chuyến thám hiểm có sự tham gia của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Thanh Hoa, Viện Địa chất Biển Thanh Đảo và Đại học Giao thông Thượng Hải. Đoàn khảo sát khởi hành từ Thâm Quyến ngày 10/8 trên tàu nghiên cứu Xiang Yang Hong 10.

Trong hành trình kéo dài 18 ngày, nhóm nghiên cứu đã thực hiện 7 lần lặn sâu để khảo sát đáy biển. Theo CCTV, khu vực phát hiện nằm trong một lưu vực vòng cung phía sau ở phía tây Thái Bình Dương. Tọa độ chính xác của khu vực chưa được công bố.

Trước chuyến khảo sát lần này, các nhà khoa học đã thực hiện hơn 10 đợt nghiên cứu sơ bộ tại khu vực. Những nhiệm vụ trước đó đã phát hiện hàng chục miệng phun thủy nhiệt ở độ sâu từ khoảng 700 đến 1.500 mét, với nhiệt độ chất lỏng vượt 315 độ C.

Dựa trên các dữ liệu tích lũy, nhóm nghiên cứu xác định một khu vực thủy nhiệt mới có quy mô lớn. Thân quặng tại đây gồm ba gò sunfua lớn có dạng hình nón.

Ngoài giá trị khoáng sản, khu vực này cũng thu hút sự quan tâm về mặt khoa học do sự tồn tại của các quần xã sinh vật thích nghi với môi trường biển sâu khắc nghiệt. Theo các nhà nghiên cứu, việc khảo sát hệ sinh thái tại đây có thể cung cấp thêm dữ liệu về khả năng tồn tại và thích nghi của sinh vật trong điều kiện nhiệt độ, áp suất và thành phần hóa học đặc biệt.

Phát hiện mới tiếp tục cho thấy tiềm năng khoáng sản đáng chú ý của các hệ thống thủy nhiệt dưới đáy biển phía tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, từ kết quả khảo sát đến khả năng khai thác thương mại vẫn còn một khoảng cách lớn, do hoạt động khai thác khoáng sản ở biển sâu đòi hỏi công nghệ phức tạp, chi phí cao và phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến môi trường cũng như quản lý tài nguyên biển.

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Tags

Trung Quốc.

đáy biển.

thái bình dương

khoáng sản

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