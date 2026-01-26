Láng giềng Việt Nam phát hiện "kho báu gần như vô hạn", đủ dùng trong 60.000 năm

Các nhà địa chất học tại Bắc Kinh đã công bố một phát hiện chấn động: trữ lượng Thorium (Thori) khổng lồ tại mỏ Bayan Obo (Nội Mông) có khả năng thay đổi hoàn toàn bản đồ năng lượng thế giới, cung cấp nguồn điện sạch cho Trung Quốc trong hàng chục thiên niên kỷ.

Bước ngoặt tại "Thủ phủ đất hiếm" Bayan Obo

Khu phức hợp khai thác mỏ Bayan Obo tại khu tự trị Nội Mông – vốn nổi tiếng là mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới – một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Theo thông tin từ Daily Mail và các khảo sát địa chất mới nhất, các nhà khoa học đã xác định được khoảng 1 triệu tấn Thorium tại đây.

Với mật độ năng lượng cực cao, con số 1 triệu tấn này được ước tính đủ để đáp ứng nhu cầu điện năng của toàn bộ hộ gia đình Trung Quốc trong khoảng 60.000 năm . Đây được coi là nguồn năng lượng "gần như vô hạn", giúp quốc gia này tiến gần hơn đến mục tiêu tự chủ năng lượng và phát thải ròng bằng không.

Thorium: "Kẻ thay đổi cuộc chơi" hạt nhân

Thorium là một kim loại phóng xạ màu bạc, có khả năng sản sinh năng lượng hiệu quả gấp 20 lần so với Uranium truyền thống. Tuy nhiên, ưu thế của nó không chỉ nằm ở sản lượng. Công nghệ Lò phản ứng muối nóng Thorium (TMSR) mà Trung Quốc đang theo đuổi sở hữu những đặc tính vượt trội:

Độ an toàn tối đa: Lò phản ứng TMSR không gây ra hiện tượng nóng chảy lõi (meltdown) và không đòi hỏi lượng nước làm mát khổng lồ, phù hợp để xây dựng tại các vùng sa mạc khô hạn.

Ít chất thải: Lượng chất thải phóng xạ từ Thorium thấp hơn nhiều và có thời gian bán rã ngắn hơn so với Uranium.

Kích thước linh hoạt: Các lò phản ứng này thường nhỏ hơn, dễ triển khai tại nhiều địa hình khác nhau.

Nhà máy điện hạt nhân sử dụng lò phản ứng muối nóng chảy gốc Thori công suất 10 MW của Trung Quốc.

Hiện nay, Trung Quốc đã thông qua kế hoạch xây dựng nhà máy điện TMSR đầu tiên trên thế giới tại sa mạc Gobi. Dự án thí điểm này dự kiến vận hành vào năm 2029 với công suất ban đầu 10 megawatt.

Dù hứa hẹn về một tương lai xanh, việc khai thác Thorium không phải không có rào cản. Nghiên cứu chỉ ra rằng quá trình tách Thorium từ quặng đất hiếm đòi hỏi lượng axit và năng lượng rất lớn, có thể tạo ra hàng trăm tấn nước thải cho mỗi gram Thorium tinh lọc. Đây là bài toán mà các kỹ sư Trung Quốc cần giải quyết để đảm bảo quy trình khai thác thực sự bền vững.

Không dừng lại ở Bayan Obo, một cuộc khảo sát địa chất quy mô quốc gia đã lập bản đồ 233 khu vực giàu Thorium trên khắp lãnh thổ Trung Quốc. Điều này cho thấy một chiến lược bài bản và dài hạn trong việc biến Thorium thành trụ cột năng lượng mới, thay thế dần nhiên liệu hóa thạch.



