Láng giềng Đông Nam Á của Việt Nam đón tin cực vui

Mỏ khí Maha tại Indonesia bắt đầu khai thác sau 21 tháng kể từ quyết định đầu tư cuối cùng, bổ sung 250 triệu feet khối khí mỗi ngày cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Eni, tập đoàn năng lượng của Italy, thông báo mỏ khí Maha thuộc khu vực West Ganal, lưu vực Kutei, ngoài khơi Indonesia đã chính thức đi vào khai thác. Dự án được triển khai bởi Searah, liên doanh giữa Eni và tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia, chỉ 21 tháng sau khi đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID).

Mỏ khí Maha nằm ở độ sâu khoảng 1.000 m dưới mặt nước biển, với hệ thống khai thác gồm hai giếng khoan dưới đáy biển. Khí được đưa qua đường ống dài khoảng 12 km để kết nối với giàn khai thác nổi Jangkrik hiện có, phục vụ quá trình xử lý ban đầu trước khi vận chuyển đến các địa điểm tiêu thụ.

Sau xử lý, nguồn khí từ Maha sẽ được đưa vào mạng lưới đường ống để cung cấp cho thị trường Indonesia và nhà máy LNG Bontang. Đây cũng là cơ sở tiếp nhận khí để sản xuất LNG phục vụ cả nhu cầu trong nước lẫn xuất khẩu.

Mỏ Maha có công suất khai thác 250 triệu feet khối tiêu chuẩn mỗi ngày (scfd). Khi đi vào vận hành ổn định, dự án sẽ nâng tổng sản lượng khí từ giàn Jangkrik và khu vực South Hub lên 750 triệu feet khối mỗi ngày.

Sản lượng này dự kiến tiếp tục được duy trì khi các mỏ Gendalo và Gendang được đưa vào khai thác, kết nối với giàn Jangkrik vào năm 2028. Đây là những dự án thuộc South Hub, nằm trong kế hoạch phát triển các nguồn khí ngoài khơi tại lưu vực Kutei.

Việc Maha đi vào khai thác tiếp nối quá trình phát triển các mỏ khí của Eni tại Indonesia. Trước đó, mỏ Merakes East đã bắt đầu sản xuất vào tháng 5/2025. Đến tháng 3/2026, tập đoàn công bố quyết định đầu tư cuối cùng đối với hai cụm dự án khí nước sâu gồm North Hub, với các mỏ Geng North và Gehem, cùng South Hub, gồm Gendalo và Gendang.

Eni cho biết Maha giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển South Hub và khai thác các nguồn khí ngoài khơi Indonesia. Tập đoàn cũng ghi nhận sự phối hợp giữa Searah, các cổ đông và SKK Migas, cơ quan quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn của Indonesia, trong quá trình triển khai dự án.

Ngoài các dự án tại lưu vực Kutei, Eni hiện trực tiếp vận hành Hợp đồng Chia sẻ Sản phẩm Peri-Mahakam, Hợp đồng Chia sẻ Sản phẩm Eo biển Makassar và lô Sapukala mới được trao.

Tháng 10/2026, Eni cũng ký hai thỏa thuận có tính ràng buộc về việc chuyển nhượng một phần cổ phần tại một số tài sản dầu khí thượng nguồn ở Indonesia cho Pertamina và Medco. Các tài sản này hiện do Searah vận hành.

Danh mục đầu tư của liên doanh Searah hiện gồm 19 tài sản đang khai thác và phát triển, trong đó có 14 tài sản tại Indonesia và 5 tài sản tại Malaysia. Tổng sản lượng của danh mục đạt khoảng 350.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày (boe/d). Searah đặt mục tiêu nâng sản lượng khai thác ổn định lên hơn 500.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày vào năm 2028.