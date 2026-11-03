HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Láng giềng Đông Nam Á của Việt Nam đón tin cực vui

Đức Minh
|

Mỏ khí Maha tại Indonesia bắt đầu khai thác sau 21 tháng kể từ quyết định đầu tư cuối cùng, bổ sung 250 triệu feet khối khí mỗi ngày cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Ảnh 1.

Eni, tập đoàn năng lượng của Italy, thông báo mỏ khí Maha thuộc khu vực West Ganal, lưu vực Kutei, ngoài khơi Indonesia đã chính thức đi vào khai thác. Dự án được triển khai bởi Searah, liên doanh giữa Eni và tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia, chỉ 21 tháng sau khi đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID).

Mỏ khí Maha nằm ở độ sâu khoảng 1.000 m dưới mặt nước biển, với hệ thống khai thác gồm hai giếng khoan dưới đáy biển. Khí được đưa qua đường ống dài khoảng 12 km để kết nối với giàn khai thác nổi Jangkrik hiện có, phục vụ quá trình xử lý ban đầu trước khi vận chuyển đến các địa điểm tiêu thụ.

Sau xử lý, nguồn khí từ Maha sẽ được đưa vào mạng lưới đường ống để cung cấp cho thị trường Indonesia và nhà máy LNG Bontang. Đây cũng là cơ sở tiếp nhận khí để sản xuất LNG phục vụ cả nhu cầu trong nước lẫn xuất khẩu.

Mỏ Maha có công suất khai thác 250 triệu feet khối tiêu chuẩn mỗi ngày (scfd). Khi đi vào vận hành ổn định, dự án sẽ nâng tổng sản lượng khí từ giàn Jangkrik và khu vực South Hub lên 750 triệu feet khối mỗi ngày.

Sản lượng này dự kiến tiếp tục được duy trì khi các mỏ Gendalo và Gendang được đưa vào khai thác, kết nối với giàn Jangkrik vào năm 2028. Đây là những dự án thuộc South Hub, nằm trong kế hoạch phát triển các nguồn khí ngoài khơi tại lưu vực Kutei.

Việc Maha đi vào khai thác tiếp nối quá trình phát triển các mỏ khí của Eni tại Indonesia. Trước đó, mỏ Merakes East đã bắt đầu sản xuất vào tháng 5/2025. Đến tháng 3/2026, tập đoàn công bố quyết định đầu tư cuối cùng đối với hai cụm dự án khí nước sâu gồm North Hub, với các mỏ Geng North và Gehem, cùng South Hub, gồm Gendalo và Gendang.

Eni cho biết Maha giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển South Hub và khai thác các nguồn khí ngoài khơi Indonesia. Tập đoàn cũng ghi nhận sự phối hợp giữa Searah, các cổ đông và SKK Migas, cơ quan quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn của Indonesia, trong quá trình triển khai dự án.

TIN LIÊN QUAN

Ngoài các dự án tại lưu vực Kutei, Eni hiện trực tiếp vận hành Hợp đồng Chia sẻ Sản phẩm Peri-Mahakam, Hợp đồng Chia sẻ Sản phẩm Eo biển Makassar và lô Sapukala mới được trao.

Tháng 10/2026, Eni cũng ký hai thỏa thuận có tính ràng buộc về việc chuyển nhượng một phần cổ phần tại một số tài sản dầu khí thượng nguồn ở Indonesia cho Pertamina và Medco. Các tài sản này hiện do Searah vận hành.

Danh mục đầu tư của liên doanh Searah hiện gồm 19 tài sản đang khai thác và phát triển, trong đó có 14 tài sản tại Indonesia và 5 tài sản tại Malaysia. Tổng sản lượng của danh mục đạt khoảng 350.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày (boe/d). Searah đặt mục tiêu nâng sản lượng khai thác ổn định lên hơn 500.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày vào năm 2028.

Tags

Indonesia

mỏ khí

khai thác

láng giềng Đông Nam Á

Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại