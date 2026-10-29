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Tổng thống Nga Putin: "Elon Musk là một thiên tài, thực sự là thiên tài"

Minh Hằng
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Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng ca ngợi tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới hiện nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Nga Vladimir Putin và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Getty Images

Ngày 28/10, trong chuyến thăm một triển lãm về các đổi mới công nghệ của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi tỷ phú Mỹ Elon Musk là một "thiên tài thực thụ".

"Elon Musk là một thiên tài, thực sự là thiên tài", Tổng thống Putin nói trong lúc tham quan một triển lãm ở bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở Moskva.

Trước đó, Tổng thống Putin đã nghe Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Maksut Shadayev báo cáo về hệ thống Internet vệ tinh Rassvet, hay còn có biệt danh là "Starlink của Nga". Bộ trưởng Shadayev cho biết, Rassvet đã có 32 vệ tinh trên quỹ đạo và Nga có kế hoạch tăng số lượng vệ tinh lên 292 vào năm 2027, sau đó đạt mức 900 vào năm 2035.

Đồng thời, Tổng thống Putin lưu ý rằng tỷ phú Elon Musk hiện có hơn 5.000 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo. Trong khi, Nga mới chỉ bắt đầu những bước đi đầu tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Putin hoan nghênh việc triển khai Rassvet và nhấn mạnh rằng Nga tự hào vì đã bắt đầu xây dựng mạng lưới vệ tinh của riêng mình một cách độc lập. Nhiệm vụ hiện nay là chuyển từ chất lượng sang số lượng.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cho biết, Nga đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ, trong đó có tỷ phú Elon Musk. Bởi vì điều quan trọng trên quỹ đạo là các bên không gây cản trở lẫn nhau, duy trì một mức độ kỷ luật và trật tự nhất định.

Theo Tổng thống Putin, cả hai bên đều coi trọng sự hợp tác này và vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bất chấp các vấn đề chính trị, với sự tham gia của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cùng các công ty khác.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại sự kiện ở Moskva, ngày 28/10. Ảnh: AP

Hệ thống Internet vệ tinh Rassvet do Nga tự phát triển có gì đặc biệt?

Rassvet do Nga tự phát triển nhằm cạnh tranh với mạng lưới SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Theo đó, thiết bị đầu cuối trong hệ thống Rassvet sử dụng ăng-ten tương tự như Starlink, khi có thể xác định vị trí vệ tinh và duy trì liên kết mà không cần điều chỉnh thủ công, từ đó cung cấp đường truyền với băng thông 1 Gbps và độ trễ 70 ms.

Bên cạnh 32 vệ tinh thuộc hệ thống Rassvet-3 lên quỹ đạo thấp quanh Trái Đất, nước Nga vẫn còn duy trì 6 vệ tinh thử nghiệm thuộc mạng lưới Rassvet-1 và Rassvet-2 phóng lên không gian từ năm 2023 - 2024.

Tỷ phú Elon Musk đang gây chú ý trong thời gian gần đây. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao Huân chương khoa học quốc gia cho tỷ phú Elon Musk, đồng thời gọi người giàu nhất thế giới là "báu vật quốc gia" và là "Thomas Edison của thời đại chúng ta".

Cũng trong thời gian gần đây, tỷ phú Elon Musk thừa nhận đứng sau việc siết tốc độ hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của Ukraine.

Trong một tuyên bố ngày 24/10, tỷ phú Elon Musk đã cáo buộc Ukraine không tuân thủ "điều khoản sử dụng Starlink" và dùng hệ thống này nhằm tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV. Kẽ hở này đã được đóng lại vào tuần trước.

Bài tham khảo nguồn: RT, Reuters, RIA Novosti

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