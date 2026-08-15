Lan truyền tin Châu Tấn bị bạn trai tát, đuổi khỏi nhà vì lộ bằng chứng ngoại tình trên sóng truyền hình

Công chúng không tin nổi chuyện kinh khủng như vậy lại có thể xảy ra với Châu Tấn.

Sáng 15/8, tờ Sina đưa tin, blogger kiêm paparazzi Trương Tiểu Hàn vừa bất ngờ bóc chuyện xấu của 1 nữ minh tinh đình đám Cbiz. Tay săn ảnh họ Trương cho biết nam ca sĩ nổi tiếng A ngày trước từng hợp tác đóng phim chung với 1 nữ minh tinh đỉnh lưu đầy khí chất B. 2 người nhanh chóng nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Đáng nói vào thời điểm đó, nữ minh tinh đỉnh lưu nọ đang hẹn hò với nam diễn viên C. Theo nguồn tin, nữ minh tinh khi ấy còn sống chung cùng các thành viên trong gia đình nam diễn viên C trong 1 căn hộ ở khu làng vận động viên Asian Games.

Vào 1 hôm, khi đang xem 1 lễ trao giải âm nhạc trên tivi, nam diễn viên C bỗng trông thấy nam ca sĩ A xuất hiện với 1 chiếc vòng cổ bằng vỏ sò đặc biệt. Được biết, chiếc vòng cổ này chính là món quà mà nam diễn viên C mua về tặng cho nữ minh tinh B. Ngay lập tức, nam diễn viên C nổi giận đùng đùng và tát nữ minh tinh B tận 2 cái bạt tai cùng lúc.

Cuối cùng, mối tình vụng trộm của nam ca sĩ A và nữ minh tinh B cũng không có được cái kết đẹp. Họ đã chính thức “đường ai nấy đi”. Thời gian về sau, nam ca sĩ A kết hôn, vợ anh là diễn viên D, ngũ quan và thần thái của người phụ nữ này có nét tương đồng với nữ minh tinh B. Thế nhưng sau khi kết hôn, A và D đã liên tục xảy ra mâu thuẫn. Khi nam ca sĩ đang ghi hình cho 1 chương trình truyền hình của đài vệ tinh thì vướng vào tin đồn tình ái với nữ diễn viên E. A và D sau đó quyết định ly hôn, nam ca sĩ A gần như ra đi tay trắng, để lại biệt thự cho vợ cũ D. Về phần nữ diễn viên D, sau này cô cũng tái hôn, sinh con đẻ cái với người chồng hiện tại.

Trương Tiểu Hàn gây sốc khi tung tin nữ minh tinh đỉnh lưu ngoại tình, bị bạn trai tát 2 phát. Ảnh: X

Tính đến thời điểm hiện tại, Trương Tiểu Hàn vẫn chưa công bố danh tính cụ thể của các ngôi sao trong câu chuyện. Tuy nhiên, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào 4 nhân vật B, A, C, D lần lượt được cho là Châu Tấn, Phác Thụ, Giả Hoành Thanh và Ngô Hiểu Mẫn dựa vào nhiều chi tiết trùng khớp.

Đầu tiên, Giả Hoành Thanh và Châu Tấn từng sống cùng nhau tại khu làng vận động viên Asian Games. Tiếp theo đó, Phác Thụ kết hôn với Ngô Hiểu Mẫn vào năm 2005, đáng chú ý, ngoại hình cùng khí chất của mỹ nhân họ Ngô từng được cho là có nét na ná với đại minh tinh Châu Tấn. Trong thời gian hôn nhân, Phác Thụ - Ngô Hiểu Mẫn cũng từng nhiều lần dính phải tin đồn rạn nứt.

Ngô Hiểu Mẫn (bên phải) có diện mạo và khí chất tương đồng với Châu Tấn. Ảnh: 163

Cuối cùng, theo 1 thông tin lan truyền trong giới giải trí Cbiz hồi thập niên 2000, Châu Tấn đã đem lòng yêu Phác Thụ ở thời điểm cô vẫn còn sống ở nhà Giả Hoành Thanh. Vào 1 hôm, Châu Tấn - Giả Hoành Thanh đang cùng nhau ở nhà, trên ti vi đúng lúc đó bỗng chiếu cảnh ở 1 lễ trao giải. Trên màn hình bất ngờ xuất hiện cảnh tượng Phác Thụ đang đeo trên cổ dây chuyền do Giả Hoành Thanh mua tặng cho Châu Tấn. Bằng chứng ngoại tình này khiến cho nam diễn viên họ Giả vô cùng tức giận và đã đuổi cổ Châu Tấn ra khỏi nhà mình.

Khi ấy, phóng viên vội liên hệ với Giả Hoành Thanh để xác minh thực hư câu chuyện. Nam tài tử họ Giả xác nhận từng thấy Phác Thụ dùng món đồ mà anh tặng cho Châu Tấn ở 1 lễ trao giải. Tuy nhiên, Giả Hoành Thanh nhấn mạnh rằng, Châu Tấn chỉ đến với Phác Thụ sau khi đã chia tay với anh.

Đồng thời, nam diễn viên họ Giả khẳng định không hề có chuyện anh đuổi cổ Châu Tấn ra khỏi nhà: “Tin đồn thì cũng chỉ đúng vài phần, thực ra không phải là vòng cổ mà là quần áo gì đó cơ. Và tôi cũng không hề đuổi Châu Tấn ra khỏi nhà nhé”.

Châu Tấn bị cho là nữ minh tinh đã ngoại tình với nam ca sĩ nổi tiếng, “cắm sừng” bạn trai diễn viên. Ảnh: 163