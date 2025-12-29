Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, rạng sáng 28/12/2025, tại Km 14+730 Quốc lộ 31, thuộc thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn vào ban đêm, đường vắng, ít phương tiện qua lại, khu vực không có hệ thống camera giám sát, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh ban đầu. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án, thành lập tổ điều tra phản ứng nhanh, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy vết đối tượng.

Quá trình điều tra cho thấy, từ các dấu vết thu thập được tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành phân tích hướng va chạm, mảnh vỡ phương tiện, đối chiếu khung thời gian và tuyến đường di chuyển của các phương tiện qua khu vực. Từng manh mối nhỏ được rà soát, khoanh vùng, qua đó từng bước dựng lại diễn biến vụ việc và xác định diện đối tượng nghi vấn.

Đối tượng Phan Văn Liên và hiện trường vụ tai nạn.

Đáng chú ý, qua dấu vết để lại, cơ quan điều tra nhận định sau khi gây tai nạn, đối tượng cũng bị ngã xe, để lại nhiều mảnh vỡ tại hiện trường và có khả năng bị xây xước ở nhiều vị trí trên cơ thể. Đây là tình tiết quan trọng giúp củng cố hệ thống chứng cứ khách quan, phục vụ hiệu quả công tác truy tìm.

Sau hơn 10 giờ khẩn trương xác minh, đến đêm 28/12, lực lượng Công an đã xác định và tạm giữ Phan Văn Liên (SN 1991, trú tại tổ dân phố Đông Mo, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) là người điều khiển xe mô tô gây tai nạn làm chết người rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan chức năng, Phan Văn Liên có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2024, hiện làm nghề giết mổ, mổ lợn thuê. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.