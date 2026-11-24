Sự bùng nổ của xe tải điện Trung Quốc không chỉ thay đổi lĩnh vực vận tải hàng hóa trong nước, mà còn đẩy mạnh xuất khẩu, hướng tới những thị trường đang có nhu cầu lớn về phương tiện thương mại tiết kiệm năng lượng, trong đó có Đông Nam Á.

Nhiều mẫu xe tải điện Trung Quốc đã bắt đầu tiếp cận thị trường nước ta. Ảnh: PV

Nếu cuộc cách mạng ô tô điện trong những năm qua chủ yếu được nhận diện qua các mẫu xe chở người, bước chuyển dịch đáng chú ý khác đang diễn ra trong lĩnh vực vận tải hàng hóa. Xe tải điện, đặc biệt là các phương tiện hạng nặng, đang tăng trưởng nhanh góp phần thay đổi triển vọng của ngành công nghiệp ô tô điện.

Theo số liệu ngày 23-11, Trung Quốc đã tiêu thụ khoảng 600.000 xe tải điện trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Xe tải điện hiện chiếm khoảng 30% tổng doanh số xe tải ở tất cả các phân khúc trọng tải. Riêng phân khúc xe tải hạng nặng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn, với 262.000 chiếc bán ra, tăng 68%.

Kết quả này cho thấy điện hóa phương tiện thương mại đang vượt ra khỏi phạm vi thử nghiệm để trở thành một xu hướng có ý nghĩa kinh tế ngày càng rõ rệt. Giá nhiên liệu tăng, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, là một trong những yếu tố thúc đẩy các doanh nghiệp vận tải Trung Quốc tìm kiếm phương án thay thế xe diesel. Với những phương tiện hoạt động liên tục, tiêu thụ lượng nhiên liệu lớn và có quãng đường khai thác hàng năm cao, chênh lệch chi phí năng lượng có thể tạo ra khoản tiết kiệm đáng kể trong suốt vòng đời sử dụng.

Khác với xe du lịch, xe tải thương mại thường có lịch trình vận hành tương đối ổn định, đặc biệt trong các hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa nhà máy, kho bãi, cảng biển và trung tâm phân phối. Điều này tạo thuận lợi cho việc bố trí hạ tầng sạc tại các điểm tập kết, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản lý thời gian và chi phí năng lượng. Những tuyến vận tải cố định, quãng đường không quá dài hoặc hoạt động trong phạm vi khu công nghiệp, đô thị cũng là môi trường phù hợp để triển khai xe tải điện.

Bên cạnh chi phí nhiên liệu, cấu trúc truyền động đơn giản hơn so với động cơ diesel truyền thống có thể giúp giảm một số khoản bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, xe tải điện vẫn phải giải quyết bài toán chi phí đầu tư ban đầu, giá bộ pin, thời gian sạc và khả năng duy trì tải trọng cũng như phạm vi hoạt động khi chở hàng nặng. Vì vậy, hiệu quả kinh tế của phương tiện phụ thuộc đáng kể vào cường độ khai thác và điều kiện vận hành cụ thể.

Xe tải điện cỡ nhỏ của BYD. Ảnh: Hoàng Linh

Tận dụng thế mạnh về hệ truyền động điện và sản xuất pin, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lúc này cũng tìm cách đưa xe tải điện ra nước ngoài. Theo Reuters, xuất khẩu xe tải điện hạng nặng của nền kinh tế số 1 châu Á đã tăng hơn gấp đôi, đạt 16.823 chiếc trong bốn tháng sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát ngày 28-2-2026. Khoảng một nửa lượng này được đưa tới Nam Á và Đông Nam Á, những khu vực chịu tác động đáng kể từ chi phí nhiên liệu tăng cao.

Đây là hướng mở rộng có nhiều tiềm năng đối với các nhà sản xuất Trung Quốc. Khác với xe du lịch, xe tải thương mại thường được doanh nghiệp lựa chọn dựa trên bài toán hiệu quả khai thác, chi phí vận hành và khả năng đáp ứng công việc cụ thể. Lợi thế về quy mô sản xuất pin, công nghệ truyền động điện và hệ sinh thái cung ứng linh kiện giúp Trung Quốc có điều kiện phát triển nhiều dòng xe thương mại với mức giá cạnh tranh.

Đông Nam Á cũng là khu vực có nhu cầu lớn về phương tiện vận tải hàng hóa, trong khi nhiều quốc gia đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, khả năng mở rộng thị trường sẽ phụ thuộc vào việc các hãng xe có thể giải quyết được những vấn đề về hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi, độ bền và khả năng thích nghi với điều kiện khai thác tại từng quốc gia hay không.

Tại Việt Nam, xe tải điện vẫn là một phân khúc còn khá mới, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu phát triển. Theo số liệu của Bộ Xây dựng được công bố vào tháng 6-2026, cả nước có 3.396 xe tải điện lưu hành tính đến cuối tháng 5, trong khi số lượng ô tô điện chở người đã đạt gần 370.000 chiếc. Sự chênh lệch này cho thấy quá trình điện hóa phương tiện thương mại vẫn ở giai đoạn đầu.

Thực tế, thị trường đã có sự tham gia của một số nhà sản xuất Trung Quốc. Sany đưa mẫu đầu kéo điện EV550 vào Việt Nam trong năm 2026, với khả năng kéo tải lên tới 40 tấn và phạm vi hoạt động công bố khoảng 300 km. Doanh nghiệp này cũng ghi nhận đơn đặt hàng ban đầu hơn 100 xe. Đây là dấu hiệu cho thấy xe tải điện hạng nặng đã bắt đầu tìm được những ứng dụng thương mại cụ thể tại Việt Nam, thay vì chỉ giới hạn ở xe giao hàng cỡ nhỏ.

Xe tải điện có nhiều lợi ích so với xe tải truyền thống, đặc biệt trong môi trường đô thị yêu cầu cao về giảm phát thải. Ảnh: Hoàng Linh

Dù vậy, điều kiện vận hành tại Việt Nam đặt ra những yêu cầu không nhỏ. Xe tải đường dài thường phải di chuyển liên tục hàng trăm kilômét, hoạt động trên nhiều dạng địa hình và chịu áp lực về thời gian giao hàng. Trong khi đó, mạng lưới trạm sạc công suất lớn dành riêng cho xe tải hạng nặng chưa phát triển tương xứng. Giá mua xe điện cũng có thể cao hơn đáng kể so với xe diesel cùng phân khúc.

Vì vậy, giới chuyên môn cho rằng, điện hóa vận tải hàng hóa tại Việt Nam có thể sẽ diễn ra theo từng nhóm phương tiện thay vì đồng loạt. Xe tải giao hàng đô thị, xe vận chuyển trong khu công nghiệp, cảng biển, nhà máy và các tuyến logistics cố định có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để chuyển đổi. Ngược lại, xe tải hạng nặng chạy đường dài vẫn cần thêm thời gian để giải quyết bài toán phạm vi hoạt động, tải trọng và hạ tầng năng lượng.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về lộ trình điện hóa giao thông Việt Nam cũng xác định xe tải điện cỡ nhỏ dưới 5 tấn là nhóm có tiềm năng chuyển đổi, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu phát triển mạng lưới sạc trên các hành lang vận tải quan trọng.

Nhìn chung, sự bùng nổ xe tải điện Trung Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung sẽ thế không chỉ là câu chuyện về một phân khúc phương tiện mới, mà phản ánh nhu cầu rất thực tế trong lĩnh vực logistic. Với Việt Nam, xu hướng này vừa mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ và phương tiện mới, vừa đặt ra yêu cầu xây dựng hạ tầng, chính sách và năng lực dịch vụ phù hợp. Đây sẽ là một trong những hướng chuyển đổi đáng chú ý tiếp theo của thị trường ô tô nước ta.