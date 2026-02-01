Làn sóng tẩy chay 1 cặp đôi bất ngờ dâng cao: Nhà gái hơn nhà trai 30 tuổi, nhìn kiểu gì cũng giống mẹ con

Sina đưa tin bộ phim ngắn Cẩm Tú An Nhiên do Lưu Hiểu Khánh đóng chính mới đây đã công bố poster đầu tiên. Đáng nói, đây là hình ảnh Lưu Hiểu Khánh đang ôm ấp với bạn diễn Kim Già, đôi mắt và cả khuôn mặt toát lên sự si mê quyến luyến.

Tuy nhiên, Kim Già kém Lưu Hiểu Khánh tới 30 tuổi. Trong Cẩm Tú An Nhiên, Lưu Hiểu Khánh vào vai thiếu nữ mới chớm yêu. Trong khi đó, người đóng vai Thái hậu, bà nội của nhân vật nữ chính còn kém Lưu Hiểu Khánh tới 12 tuổi.

Lưu Hiểu Khánh gây sốc với cảnh hôn cùng bạn diễn kém 30 tuổi

Diễn viên đóng vai bà nội của Lưu Hiểu Khánh trong phim cũng kém bà 12 tuổi

Poster phim và nhân vật do Lưu Hiểu Khánh thủ vai nhận nhiều ý kiến trái chiều, những bài viết chỉ trích nữ diễn viên xuất hiện nhiều trên nền tảng MXH Weibo.

"Lưu Hiểu Khánh còn định hại bao nhiêu bạn diễn nam kém tuổi nữa", "Nhìn bà ấy gần 80 tuổi vẫn mải mê đóng thiếu nữ tôi thấy khó chịu thậm chí ghê tởm, có một số người không nhìn nhận rõ tình trạng của mình, dùng quyền lực để thỏa mãn tâm lý biến thái của bản thân", "Không thể chịu đựng được, bà ấy luôn đóng các nhân vật trẻ hơn tuổi, thậm chí là thiếu nữ, sau đó lựa chọn các bạn diễn đáng tuổi con, lòng tự trọng của Lưu Hiểu Khánh ở đâu", "Nội dung phim ngắn bây giờ cái gì gây sốc thì thu hút, Lưu Hiểu Khánh được lợi rồi", "Chút danh dự cuối đời của bà ấy đều bị chôn vùi trong những kịch bản phim ngắn não tàn này".

Tuy nhiên, cũng có những người ủng hộ cho rằng Lưu Hiểu Khánh trẻ hơn tuổi. Việc nữ diễn viên vẫn hăng say lao động nghệ thuật phá vỡ định kiến tuổi tác.

Trước đó, trong bộ phim ngắn Manh Bảo Trợ Công: Hôn Sủng 50 Tuổi, Lưu Hiểu Khánh cũng có câu chuyện tình yêu với nam diễn viên trẻ Cảnh Đại Dũng (37 tuổi). Năm 2014, Lưu Hiểu Khánh tiếp tục gây tranh cãi khi vào vai thiếu nữ 16 tuổi tên Âu Dương Phi Yến trong bộ phim Tùy Đường Anh Hùng 3. Vào thời điểm đó, bà đã ngoài 60 tuổi. Mặc dù sở hữu vẻ ngoài khá trẻ trung so với tuổi thật, nhưng khi Lưu Hiểu Khánh cố gắng thể hiện những hành động và biểu cảm ngây thơ, dễ thương của một thiếu nữ 16 tuổi, không ít khán giả đã phản đối vì "diễn quá lố".

Lưu Hiểu Khánh hiện tại chuyên đóng phim ngắn với các nội dung gây sốc

Lưu Hiểu Khánh không ít lần cưa sừng làm nghé, để đóng cặp với bạn diễn trẻ

Ngày 20/1, Lưu Hiểu Khánh khai máy bộ phim ngắn Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, trong đó bà sẽ đảm nhận vai diễn Võ Mỵ Nương từ khi còn là thiếu nữ 16 tuổi tới khi đã trở thành Võ Hậu khi đã 86 tuổi. Tuy nhiên, điều khiến công chúng tranh cãi là hiện tại Lưu Hiểu Khánh đã bước sang tuổi 75, dù nữ diễn viên giữ vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi nhưng vẫn không thể mang lại nét thiếu nữ như xưa.

Nhiều người cảm thấy Lưu Hiểu Khánh "quá cố chấp níu giữ quá khứ", nếu nữ diễn viên chỉ đóng Võ Tắc Thiên khi bước qua độ tuổi trung niên thì sẽ phù hợp và nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng hơn.

Lưu Hiểu Khánh đóng Võ Tắc Thiên khi mới 16 tuổi trong phim mới

"Bà ngoại ơi, bà có thể đóng vai đúng với độ tuổi được không", "Lưu Hiểu Khánh đang khiến khán giả ngán ngẩm khi lúc nào cũng thích cưa sừng làm nghé", "Sau này tôi sẽ không thể nhớ về vai diễn Võ Tắc Thiên của bà ấy với hình ảnh đẹp được nữa", "Ai đó ngăn bà ấy lại đi", "Cần có lệnh cấm, chứ không hỏng mắt khán giả", khán giả bình luận khi biết Lưu Hiểu Khánh tiếp tục đóng vai thiếu nữ.