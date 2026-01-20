'Làn sóng đóng cửa' phủ bóng ngành cho thuê xe ở Singapore

Hơn 220 doanh nghiệp cho thuê xe tại Singapore ngừng hoạt động trong năm 2025, chiếm khoảng 12% toàn ngành, khiến nhiều tài xế rơi vào cảnh mất phương tiện mưu sinh giữa lúc thị trường biến động mạnh.

Anh Chua, 34 tuổi, tài xế xe công nghệ, là một trong những người bị ảnh hưởng. Tháng 9/2025, anh thuê xe từ Autobahn Rent A Car và phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe để kiếm sống.

Tuy nhiên, đến ngày 29/12 cùng năm, anh được thông báo Autobahn tạm ngừng hoạt động, chỉ ba ngày sau khi tòa thượng thẩm bác đơn xin bảo hộ chủ nợ của doanh nghiệp này. Trước đó, Autobahn và các công ty liên quan được cho là đang nợ hơn 300 triệu SGD (hơn 6.100 tỷ đồng).

Anh Chua đặt cọc 500 SGD (hơn 10 triệu đồng) cho chiếc xe và được thông báo có thể tiếp tục sử dụng xe để “bù tiền cọc”. Tuy nhiên, khi kiểm tra, anh phát hiện thuế đường bộ đã hết hạn, khiến xe không thể lưu thông hợp pháp. Kể từ đó, anh không thể lái xe cũng như chưa được hoàn lại tiền cọc.

Buộc phải tìm việc khác, thu nhập của anh giảm mạnh từ khoảng 200 SGD/ngày xuống còn 110 SGD. Đến ngày 7/1, chiếc xe anh thuê bị các chủ nợ của Autobahn kéo đi.

“Tôi vẫn chưa tìm được xe mới, vẫn đang hỏi thăm khắp nơi” , anh Chua chia sẻ.

Nhiều doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Những tháng gần đây, hàng loạt doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực cho thuê xe ở Singapore lần lượt đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động.

Công ty chia sẻ xe Shariot, thuộc cùng nhóm với Autobahn, đã tạm dừng dịch vụ từ ngày 31/12/2025 để tái cơ cấu. Trước đó, công ty cho thuê xe SRS Auto bị điều tra liên quan đến nghi vấn rửa tiền.

Theo Cơ quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp Singapore (ACRA), tính đến ngày 24/12/2025, có 1.634 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe cá nhân không kèm tài xế. Trong số này, 227 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trong năm qua.

Trước tình hình trên, ngày 7/1, Tổng Liên đoàn Lao động Quốc gia (NTUC), Cơ quan Giao thông Đường bộ (LTA) cùng ba nền tảng gọi xe gồm ComfortDelGro, Grab và Strides Premier cho biết đang phối hợp hỗ trợ các tài xế bị ảnh hưởng bằng cách cung cấp phương tiện thay thế.

Đầu tư quá mức, cạnh tranh giá khốc liệt

Theo các doanh nghiệp lâu năm và chuyên gia trong ngành, khó khăn hiện nay xuất phát từ mô hình kinh doanh thiếu bền vững, cạnh tranh giá gay gắt và việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn.

Ông Kenneth Lee, thủ quỹ danh dự Hiệp hội Cho thuê Xe Singapore (VRA), cho biết giá COE tăng cao khiến việc sở hữu xe ngày càng đắt đỏ, thúc đẩy nhu cầu thuê xe dài hạn. Tuy nhiên, môi trường lãi suất cao và chi phí vốn tăng đã tạo áp lực lớn lên các doanh nghiệp.

“Một số công ty mở rộng quá nhanh, ưu tiên tăng thị phần thay vì đảm bảo mỗi chiếc xe có lãi” , ông Lee nói. “Khi nhu cầu giảm hoặc chi phí vay tăng, rủi ro lập tức bộc lộ”.

Ông Chiam Soon Chian, giám đốc điều hành Lumens Group, cho biết nhiều doanh nghiệp mới gia nhập thị trường sau đại dịch đã phá giá mạnh, đưa ra mức thuê dưới 100 SGD/ngày (hơn 2 triệu đồng), tương đương ở Nhật Bản hay Australia, trong khi giá xe tại Singapore cao gấp nhiều lần.

“Xe ở các nước đó chỉ khoảng 30.000 SGD, còn tại Singapore hiện nay khoảng 180.000 SGD. Mô hình này không bền vững” , ông Chiam nhận định.

Dễ vay vốn, rủi ro tăng cao

Theo Phó giáo sư Walter Theseira, Đại học Khoa học Xã hội Singapore, các công ty cho thuê xe dễ tiếp cận vốn vay vì xe hơi được xem là tài sản an toàn, có giá trị được bảo đảm phần nào thông qua COE và chính sách hoàn phí đăng ký khi xe bị tháo dỡ.

Bên cạnh đó, quy định của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) về hạn mức vay mua xe chỉ áp dụng cho xe cá nhân, không áp dụng với xe thương mại như xe công nghệ, khiến nhiều doanh nghiệp dễ dàng vay vốn lớn để mở rộng đội xe.

Trước làn sóng doanh nghiệp đóng cửa, các hiệp hội ngành nghề khuyến cáo tài xế cần thận trọng với các gói thuê xe giá quá thấp.

“Nếu mức giá hấp dẫn bất thường, cần đặt câu hỏi doanh nghiệp sẽ kiếm lợi nhuận từ đâu” , đại diện một công ty cho thuê xe nhận định.

Tài xế được khuyến nghị chọn các doanh nghiệp uy tín, kiểm tra kỹ hợp đồng, đảm bảo thuế đường bộ và bảo hiểm còn hiệu lực, đồng thời không để đồ cá nhân trong xe nếu có nguy cơ bị thu hồi.

Hiệp hội Xe công nghệ tư nhân quốc gia Singapore cho biết đang hỗ trợ hội viên soạn thảo văn bản yêu cầu hoàn tiền đặt cọc và làm việc với các nhà cung cấp khác để tìm giải pháp thay thế cho những tài xế bị ảnh hưởng.

