Lan Phương: "Tôi cảm giác không thể cười được nữa"

Sau khi thông báo rạn nứt hôn nhân với chồng ngoại quốc David Duffy, diễn viên Lan Phương đã lấy lại được tinh thần, quay trở lại với công việc. Cô thường xuyên cập nhật khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Qua những chia sẻ của Lan Phương, có thể thấy cô đã vượt qua được biến cố hôn nhân.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 mới đây đăng tải clip dài hơn 2 phút chia sẻ về cuộc sống. Cô thừa nhận từng rơi vào trạng thái căng thẳng mệt mỏi. Tuy nhiên, Lan Phương đã vượt qua và suy nghĩ tích cực hơn.

Cô chia sẻ: "Hôm nay tâm trạng của Phương rất vui, thời gian trước Phương từng trải qua giai đoạn khá là căng thẳng và mệt mỏi. Có lúc, cảm giác như không có năng lượng để mình cười nữa nhưng rồi tôi nhận ra khi 1 cách cửa khép lại là một cánh cửa khác mở ra, sẽ tốt đẹp hơn, là nơi mình có thể sống và là chính mình".

Lan Phương làm clip chia sẻ về cuộc sống hiện tại trên trang cá nhân

Nữ diễn viên sinh năm 1983 thừa nhận từng trải qua giai đoạn khá căng thẳng và mệt mỏi

Trong bài đăng, Lan Phương cho biết đã học được cách vượt qua khó khăn và tìm thấy sự hạnh phúc: "Từ lúc nhận ra điều đó, Phương bắt đầu học yêu bản thân, chăm sóc cơ thể, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi ngày bằng những điều nhỏ như là âm nhạc, nhảy múa, những bữa ăn lành mạnh. Bây giờ nhìn lại tôi rất biết ơn quãng thời gian khó khăn đó. Vì chính nó đã giúp tôi trưởng thành, mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng sống như hiện tại".

Sau khi ly hôn với chồng Tây, Lan Phương đã quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất

Cô còn chăm chỉ luyện tập các bộ môn mới như múa, nhảy...

Trước đó, nữ diễn viên từng thừa nhận bị trầm cảm, cô đơn trong cuộc hôn nhân của chính mình. Cô cho hay: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".

Lan Phương từng bị trầm cảm khi phải chăm sóc con một mình sau khi sinh

Sau thời gian 7 năm chung sống, Lan Phương thông báo đường ai nấy đi với chồng Tây David Duffy. Trước khi Lan Phương ly hôn chồng cũ David Duffy, cả hai đã có 2 con gái chung. Tại phiên tòa xét xử vụ ly hôn với chồng cũ David Duffy diễn ra vào giữa tháng 9, Lan Phương được giao quyền chăm sóc 2 con, chồng cũ có nghĩa vụ chu cấp 40 triệu đồng/tháng. Sau 22 ngày kể từ khi có phán quyết của phiên tòa, chồng cũ đã nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

Dù không còn sống chung, Lan Phương khẳng định không bao giờ nói xấu người cũ với các con. "Tôi không bao giờ nói xấu gì về bố với con. Đó là việc cơ bản nhất mà một người yêu thương con thật sự có thể làm", cô chia sẻ. Cô cũng phủ nhận thông tin ngăn cản chồng cũ thăm con.

Ngày 17/9 vừa qua, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con giữa diễn viên Lan Phương và chồng David Duffy