Lan Phương lại “phát điên” rồi!

Chưa cần tới ngày Đồng Hồ Đếm Ngược chính thức lên sóng, nhân vật Thơ do Lan Phương thủ vai đã kịp trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Chỉ từ những hình ảnh hậu trường và trích đoạn trong trailer dài hơn 11 phút, khán giả đã có chung một cảm nhận: Lan Phương lại "phát điên" nữa rồi và tiếp tục là kiểu điên khiến người xem vừa rùng mình vừa không thể rời mắt.

Lan Phương ở họp báo Đồng Hồ Đếm Ngược

Trong trailer Đồng Hồ Đếm Ngược, Thơ xuất hiện với hình ảnh một người phụ nữ quyền lực, sắc lạnh, có dàn vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh. Nhân vật này từng có mối quan hệ tình cảm thoáng qua với Chiến (Bình An), nhưng với Thơ, đó không phải là một cuộc chơi có thể dễ dàng kết thúc. Là kiểu người thích đặt ra luật chơi cho riêng mình và kéo người khác vào vòng xoáy do mình kiểm soát, Thơ coi việc bị bỏ rơi là sự sỉ nhục không thể chấp nhận.

Nhân vật của Lan Phương có mối quan hệ chớp nhoáng với Chiến (Bình An)

Cao trào nhất trong trailer chính là màn đánh ghen bệnh hoạn, quái đản và cực đoan của Thơ dành cho Chiến. Không phải kiểu ghen tuông ầm ĩ thường thấy trên phim giờ vàng, nhân vật của Lan Phương khiến người xem tá hỏa bằng sự bình thản đáng sợ xen lẫn những hành động có phần "biến thái". Chiến xuất hiện với bộ dạng thê thảm tới mức buồn cười, bị trói trên giường với kiểu trang phục không thể... thiếu vải hơn. Đáng sợ hơn, Thơ sẵn sàng làm nhục người con gái mà Chiến yêu thương chỉ để thỏa mãn cơn thù hằn, thậm chí ép Chiến phải tận mắt chứng kiến bi kịch tàn nhẫn nhất.

Phân cảnh cực "điên" của Lan Phương

Với Lan Phương, đây không phải lần đầu cô hóa thân vào những nhân vật nặng đô về tâm lý. Trong sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên gần như đã đóng đinh với những vai phụ nữ có cá tính mạnh, thậm chí dị biệt, phản diện. Từ Cả Một Đời Ân Oán, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đến Gió Ngang Khoảng Trời Xanh,... Lan Phương luôn có những phân cảnh bùng nổ cảm xúc, cực kỳ điên loạn. Thơ của Đồng Hồ Đếm Ngược có thể xem là phiên bản nâng cấp của những vai diễn trước: quyền lực hơn, nguy hiểm hơn và khó lường hơn.

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình

Cả Một Đời Ân Oán

Đáng chú ý, Đồng Hồ Đếm Ngược cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lan Phương sau 2 năm tạm ngưng để mang thai và sinh con. Bộ phim được ghi hình trước Gió Ngang Khoảng Trời Xanh nhưng đến nay mới lên sóng, khiến vai diễn lần này càng được kỳ vọng sẽ là màn tái xuất đủ đô của nữ diễn viên.

Không chỉ gây chú ý bởi nhân vật Thơ, Đồng Hồ Đếm Ngược còn được xem là dự án hiếm hoi của truyền hình Việt khai thác yếu tố siêu nhiên. Phim xoay quanh Thành (Thanh Sơn) - một thanh niên tuyệt vọng vì giấc mơ diễn viên tan vỡ, tình yêu đổ nát và gánh nặng gia đình. Sau biến cố cận kề cái chết, Thành bất ngờ có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác và bị cuốn vào nhiệm vụ kéo dài sự sống cho chính mẹ mình.

Nguồn ảnh: VTV