Ca sĩ Thủy Tiên sống hướng Phật sau ồn ào

Sau nhiều ồn ào đời tư, ca sĩ Thủy Tiên thời gian gần đây gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh chuyến hành hương tại Ấn Độ. Xuất hiện trong trang phục hồng kín đáo, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng nụ cười an yên, nữ ca sĩ cho thấy một hình ảnh trầm lắng, bình thản.

Thủy Tiên hành hương tại Ấn Độ

Chia sẻ trên trang cá nhân, Thủy Tiên viết: " Đi đến nơi thiêng liêng như thế này không cầu bất cứ điều gì cho bản thân. Chỉ đơn giản là quay về bên chân Phật đọc vài dòng kinh với một tấm lòng biết ơn" . Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, kèm theo nhiều lời chúc bình an, sức khỏe và sự cảm thông dành cho nữ ca sĩ.

Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc trẻ trung cùng thần thái nhẹ nhàng của Thủy Tiên. Nhiều ý kiến cho rằng sau ồn ào, nữ ca sĩ dường như tìm được sự cân bằng nội tâm. Trước tình cảm ấy, cô chỉ nhẹ nhàng "thả tim" và đáp lại bằng thái độ chừng mực.

Những năm gần đây, Thủy Tiên thường xuyên chia sẻ triết lý và tham gia các hoạt động liên quan đến Phật pháp. Nữ ca sĩ từng tiết lộ với một nhà thiết kế rằng cô đã lên kế hoạch cho chuyến đi chùa tại Ấn Độ từ khá sớm. Cô chủ động sắp xếp lịch trình, mua vé máy bay và đặt khách sạn. Dù từng nhận lời tham dự một sự kiện thời trang trong nước, cô đã cắt bớt hành trình để quay về nhưng cuối cùng vẫn không xuất hiện, khiến nhiều khán giả tò mò trong thời gian dài.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh vẫn hạnh phúc dù phải đối mặt với nhiều tin đồn

Không chỉ hướng về đời sống tâm linh, Thủy Tiên còn duy trì thói quen ăn chay. Chia sẻ hồi đầu tháng 1, cô cho biết mình chỉ ăn những món chay đơn giản, quen thuộc và không có bí quyết đặc biệt.

Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của Thủy Tiên và Công Vinh được đánh giá là ổn định. Nữ ca sĩ từng hài hước nói về chồng: “Chồng dùng 17 năm. Em xài đồ không hao miếng nào luôn” . Trước những tin đồn thất thiệt, Thủy Tiên giữ thái độ điềm tĩnh, thẳng thắn đối diện bằng những bình luận như: "|"Đúng rồi, vô 3 mặt 1 lời liền coi", "Bạn không tin cũng không sao hết, tin cũng được không tin cũng được, thế giới vẫn tốt đẹp có sao đâu" ...