Lan Phương bị viêm phổi

Sau khi đường ai nấy đi với chồng cũ, diễn viên Lan Phương nhận trách nhiệm nuôi dưỡng 2 con nhỏ. Thời gian qua, cô đã vượt qua được biến cố hôn nhân và trở lại với công việc hoạt động nghệ thuật.

Vào ngày 29 Tết, Lan Phương chia sẻ hình ảnh đi mua sắm cùng 2 con gái. Nữ diễn viên khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình. Cô cho biết cô bị viêm phổi gần một tháng nay nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Dù được bác sĩ khuyên nên nhập viện để nghỉ ngơi và theo dõi kỹ hơn, Lan Phương đã từ chối vì muốn ở nhà chăm sóc hai con nhỏ.

Cô chia sẻ: "Ngày cuối năm, Phương bị viêm phổi gần 1 tháng rồi chưa hết. Bác sĩ nói Phương nên nhập viện để nghỉ ngơi, theo dõi nhưng Phương từ chối để về với 2 bé. Bởi thế những ngày cuối năm chỉ để chăm 2 con, nghỉ ngơi và làm việc ở nhà nhẹ nhàng. Đến hôm nay 3 mẹ con mới cùng nhau đi mua sắm 1 chút".

Lan Phương cùng đưa 2 con đi mua sắm cho dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên sinh năm 1983 tiết lộ bị viêm phổi gần 1 tháng nay. Ảnh: FBNV

Sau khi công khai rạn nứt hôn nhân với chồng ngoại quốc David Duffy, nữ diễn viên dần lấy lại tinh thần và quay trở lại nhịp làm việc thường ngày. Cô cũng thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Qua các chia sẻ, có thể thấy Lan Phương đang từng bước ổn định tinh thần, mạnh mẽ vượt qua biến cố hôn nhân để tập trung cho cuộc sống và các con.

Cô đã quay trở lại với công việc sau khi đường ai nấy đi với chồng cũ. Ảnh: FBNV

Sau 7 năm chung sống, Lan Phương chính thức xác nhận đã “đường ai nấy đi” với chồng ngoại quốc David Duffy. Trước khi quyết định ly hôn, cả hai có với nhau hai con gái chung.

Tại phiên tòa diễn ra vào giữa tháng 9/2025, nữ diễn viên được trao quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai con, còn chồng cũ có nghĩa vụ chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, chỉ 22 ngày sau khi bản án được tuyên, David Duffy đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án cấp phúc thẩm, khiến vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.