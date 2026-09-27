Lần gần nhất điều này xảy ra, vàng đảo chiều tăng 30%, bạc tăng 50%

Đó là khi Fed lần đầu tăng lãi suất sau thời gian dài giảm lãi suất.

Vào tháng 12/2015, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau gần một thập kỷ. Hầu hết các nhà giao dịch đều dự đoán giá kim loại sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, giá vàng đã chạm đáy ngay vào thời điểm tăng lãi suất đó, còn giá bạc sau đó đã tăng khoảng 50% trong vòng bảy tháng tiếp theo.

Đầu tháng này, Fed đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong chu kỳ hiện tại, và giá bạc đang duy trì ngay tại mức mà các chuyên gia nhận định là cần phải giữ vững. Hồi tháng 8, Kitco khẳng định vùng giá từ 63 đến 60 USD là vùng hỗ trợ quan trọng đối với bạc.

Câu hỏi mà nhiều người đặt ra lúc này là: liệu đây có phải là thời điểm giá bạc đảo chiều đi lên? Kitco nhận định điều này hoàn toàn có thể xảy ra, và diễn biến năm 2015 chính là lời giải thích.

Bản thân việc tăng lãi suất không phải là yếu tố thúc đẩy giá tăng. Điều thay đổi ở đây là sự bất định đã được loại bỏ. Khi thị trường không còn phải phỏng đoán về động thái của Fed, dòng tiền đã quay trở lại với các kim loại quý. Giá vàng đã tăng 31%, và giá bạc thậm chí còn tăng mạnh hơn thế.

Áp lực giảm giá trong năm nay bắt đầu từ ngày 2/3, khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra và giá dầu thô tăng vọt (tạo khoảng trống giá tăng). Thị trường đã phản ánh kỳ vọng về một Fed theo đuổi chính sách thắt chặt (hawkish), lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm leo lên mức cao nhất kể từ năm 2007, và giá bạc đã sụt giảm khoảng 47% so với mức đỉnh.

Tuy nhiên, không điều nào trong số đó làm thay đổi thực tế là thị trường bạc đang trải qua năm thứ sáu liên tiếp thâm hụt nguồn cung, và Kitco tin rằng triển vọng dài hạn vẫn được duy trì.

Các chỉ số kỹ thuật cũng ủng hợp quan điểm này. Vùng hỗ trợ quan trọng từ 63 đến 60 USD hiện vẫn đang được giữ vững. Nếu giá quay trở lại trên mức 72 USD, cánh cửa hướng tới mốc 80 USD có thể mở ra, với mục tiêu dài hạn hơn là mức 100 USD.