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Lần duy nhất Thanh Sơn, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh chung khung hình gây xôn xao

Mộng Du
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Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân và Thanh Sơn chung khung hình đang được netizen chú ý trên MXH.

Thông tin Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh nên duyên đang là tâm điểm chú ý của showbiz Việt hiện tại. Cùng với đó, hàng loạt câu chuyện, hình ảnh liên quan đến cả hai trong quá khứ cũng được cư dân mạng tìm lại và chia sẻ. Một trong những khoảnh khắc đang được chú ý là lần hiếm hoi Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh và Thanh Sơn cùng xuất hiện trong một khung hình. Đáng nói, đây đều là những cái tên từng tạo nên những cặp đôi màn ảnh nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

- Ảnh 1.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đang là hai cái tên hot nhất hiện tại. (Ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc "vàng" được netizen đào lại nhanh chóng. (Nguồn: TikTok)

Sở dĩ Thanh Sơn được nhắc đến là bởi trước đây, nam diễn viên và Khả Ngân từng là một trong những cặp đôi màn ảnh rất được yêu thích. Cả hai hợp tác trong 11 Tháng 5 Ngày và sau đó tiếp tục đóng chung Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Sự ăn ý trong diễn xuất cùng những tương tác tự nhiên khiến cặp đôi được đông đảo khán giả "đẩy thuyền", thậm chí không ít người từng mong cả hai có thể "phim giả tình thật". Dù vậy, Khả Ngân và Thanh Sơn chưa từng lên tiếng xác nhận.

- Ảnh 2.

Thanh Sơn và Khả Ngân được "đẩy thuyền" khi cùng tham gia 11 Tháng 5 Ngày

- Ảnh 3.

Và sau đó là Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình

Chính vì vậy, khoảnh khắc có sự xuất hiện của cả Thanh Sơn, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh ở lễ trao giải VTV Awards giờ đây bất ngờ được cư dân mạng "đào" lại. Thời điểm đó, Thanh Sơn đảm nhận vai trò xướng tên và trao giải ở hạng mục Nam diễn viên ấn tượng. Người được gọi tên chiến thắng chính là Nhan Phúc Vinh nhờ vai diễn trong bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu. Sau khi kết quả được công bố, Nhan Phúc Vinh bước lên sân khấu nhận chiếc cúp từ Thanh Sơn. Trong khi đó, Khả Ngân ngồi phía dưới khán đài và vỗ tay chúc mừng.

- Ảnh 4.

Thanh Sơn từng trao giải cho Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân lọt ngay vào khung hình chúc mừng

- Ảnh 5.

Ảnh: TikTok

Như vậy, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã có sự xuất hiện của cả ba diễn viên, tạo nên khung hình đặc biệt khi nhìn lại ở thời điểm hiện tại. Trước đây, đây đơn thuần chỉ là một khoảnh khắc tại lễ trao giải và không có quá nhiều điều khiến khán giả phải chú ý. Thế nhưng giữa lúc thông tin Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh nên duyên đang nhận được sự quan tâm lớn, hình ảnh cũ này lập tức trở thành chủ đề được netizen bàn luận. Đặc biệt, việc Thanh Sơn từng là "người tình màn ảnh" được đông đảo khán giả ghép đôi với Khả Ngân càng khiến khoảnh khắc ba người chung khung hình trở nên thú vị hơn trong mắt người hâm mộ.

Bình luận của netizen về khoảnh khắc hiếm hoi này:

- Từ nay chỉ vui thôi, chúc mừng Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân nhé

- Vui vì bả đã có tình yêu của đời mình nhưng vẫn lụy Thanh Sơn - Khả Ngân

- Tui còn vào nhóm ship Sơn Ngân luôn mà nên chia tay tui cũng buồn lắm, thấy thương Ngân. Giờ em quen Vinh thấy hợp mà đẹp đôi quá chừng

- Thích Khả Ngân với Thanh Sơn trên phim, nhưng Khả Ngân với Nhan Phúc Vinh đẹp đôi lắm. Chúc mừng 2 bạn

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Tags

Khả Ngân

Nhan Phúc Vinh

Thanh Sơn

vtv awards

netizen

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