Lần đầu tiên vốn đầu tư vào startup công nghệ Việt Nam vượt Singapore

KrAsia cho biết Đông Nam Á vẫn là khu vực hấp dẫn với các nhà đầu tư công nghệ trong năm 2019 dù rằng tổng vốn đầu tư đã giảm từ 12 tỷ USD trong năm 2018 xuống còn 7,7 tỷ USD, theo báo cáo Cento Ventures có trụ sở tại Singapore.

Báo cáo này cho biết các thương vụ lớn đã ít hơn cùng kỳ năm trước. Thay vào đó, các thương vụ nhỏ (dưới 50 triệu USD) đã gia tăng.

Tổng giá trị đạt 2,4 tỷ USD trong năm 2019 so với mức 1,5 tỷ USD năm 2018. Ngược lại, tổng giá trị đầu tư vào các thương vụ trên 50 triệu USD đã giảm một nửa so với năm trước chỉ đạt 5,3 tỷ USD năm 2019 so với con số 10,5 tỷ USD.

Nguyên nhân có thể năm 2019 là giải đoạn phát triển sau vòng gọi vốn nên lượng gọi vốn giảm hơn. Tuy nhiên, xu hướng có thể tăng trở lại trong năm 2020, KrAsia cho biết.

Grab và Gojek đã có những vòng gọi vốn lớn trong năm 2019. Lượng vốn đầu tư rót vào Grab trong năm 2018 và 2019 lên đến 5,1 tỷ USD, theo tính toán của Cento Ventures. Trong khi đó, Gojeck thu được khoảng 3,7 tỷ USD cũng trong giai đoạn này.

Bên cạnh đó, các công ty khởi nghiệp công nghệ khác trong khu vực cũng có những vòng gọi vốn khủng. Cụ thể, Traveloka kêu gọi được 420 triệu USD, VNPay nhận 300 triệu USD hay một số tên tuổi ít quen thuộc hơn như edTech của Indonesia Ruangguru nhận 150 triệu USD, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Advance.ai nhận 80 triệu USD.

Đáng chú ý, KrAsia cho biết Indonesia tiếp tục là quốc gia thu hút nhiều vốn đầu tư nhất khu vực, chiếm 59% năm 2019.

Trong năm 2018, Indonesia chiếm 76% vốn. Việt Nam cũng lần đầu vượt qua Singapore trong việc thu hút vốn đầu tư vào startup công nghệ, chiếm 18% tổng vốn đầu tư toàn khu vực (tương đương 741 triệu USD), một bước nhảy lớn so với mức 4% (tương đương 287 triệu USD) năm 2018.