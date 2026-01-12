Lần đầu tiên Việt Nam có đường bay thẳng tới “Vùng đất thiêng”

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, VOV World và nhiều trang báo chí nước ngoài, lần đầu tiên, Việt Nam có đường bay thẳng, kéo dài 11,5 giờ đồng hồ kết nối với quốc gia thuộc khu vực Tây Á. Đó chính là Israel. Cụ thể, đây là tuyến bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Israel, do hãng Arkia Israeli Airlines khai thác. Tuyến bay chính thức đi vào vận hành với thời gian bay liên tục khoảng 11,5 giờ từ Hà Nội tới Tel Aviv.

Trước đó, hành trình này thường kéo dài từ 18–24 giờ do phải quá cảnh qua Trung Đông hoặc châu Âu. Sự kiện được đánh giá là một bước tiến đáng chú ý trong kết nối hàng không song phương, đồng thời khiến Israel – điểm đến vốn được xem là “xa và khó đi” – trở nên gần hơn với du khách Việt Nam.

Khám phá "Vùng đất thiêng" trở nên dễ dàng hơn

Theo nhiều tài liệu ghi lại, Israel là nơi khởi nguồn và gắn liền với những sự kiện quan trọng bậc nhất của ba tôn giáo lớn trên thế giới: Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. BBC, National Geographic thông tin, vùng đất này được xem là trung tâm thiêng liêng trong đức tin của hàng tỷ tín đồ, với hàng loạt địa danh mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc.

Tiêu biểu nhất là Jerusalem, nơi cùng tồn tại các thánh địa quan trọng của cả ba tôn giáo. Chính sự giao thoa hiếm có giữa lịch sử, tôn giáo và đức tin kéo dài hàng nghìn năm đã khiến Israel không chỉ là một quốc gia, mà còn được nhìn nhận như một “vùng đất thiêng” trong tâm thức của nhiều du khách.

Theo Lonely Planet và CNN Travel, Israel cũng là điểm đến hiếm hoi hội tụ đồng thời du lịch tâm linh, lịch sử cổ đại và trải nghiệm thiên nhiên độc đáo. Trung tâm của hành trình chính là Jerusalem.

Lonely Planet mô tả Jerusalem là “một trong những nơi lịch sử và tôn giáo đan xen mạnh mẽ nhất thế giới”, nơi chỉ trong phạm vi vài trăm mét, du khách có thể ghé thăm Bức tường Than Khóc, Nhà thờ Mộ Thánh và Thánh đường Al-Aqsa.

Ngoài Jerusalem, Israel còn nổi tiếng với Dead Sea – Biển Chết, điểm thấp nhất trên bề mặt Trái Đất. CNN Travel từng gọi việc nổi tự nhiên trên mặt nước mặn của Biển Chết là “một trong những trải nghiệm kỳ lạ nhất hành tinh”. Đây cũng là điểm dừng chân quen thuộc trong các tour dành cho du khách quốc tế.

National Geographic còn nhận định Israel là điểm đến “đa tầng trải nghiệm”, từ sa mạc, biển cho tới đô thị hiện đại. Pháo đài cổ Masada, nằm giữa sa mạc Judea, thường được du khách lựa chọn để leo núi đón bình minh – trải nghiệm được Lonely Planet đánh giá là “đáng nhớ và giàu cảm xúc”.

Jerusalem (ảnh trên cùng), Pháo đài cổ Masada (ảnh bên trái) và Dead Sea (ảnh bên phải) là những điểm du lịch tiêu biểu ở Israel (Ảnh TH)

Trong khi đó, Tel Aviv lại mang một diện mạo hoàn toàn khác: Thành phố biển trẻ trung, sôi động, nổi tiếng với ẩm thực, bãi biển và đời sống về đêm. Condé Nast Traveler từng xếp Tel Aviv vào nhóm những thành phố biển đáng ghé thăm nhất thế giới.

Có thể thấy, sự xuất hiện của đường bay thẳng được kỳ vọng sẽ giúp Israel từng bước trở thành lựa chọn mới trên bản đồ du lịch của người Việt, đặc biệt với nhóm du khách yêu thích khám phá lịch sử, văn hóa và những trải nghiệm “không giống bất kỳ nơi nào khác”.