Lần đầu tiên Vbiz có 1 nữ diễn viên phải bỏ chạy khỏi rạp vì bị khán giả chê diễn đơ cứng

Đại Tiệc Trăng Máu 8 đang là một trong những cái tên được chú ý trên đường đua phim lễ 30/4 năm nay. Để tăng sức nóng cho bộ phim, ê-kíp còn tích cực đi cinetour giao lưu cùng khán giả tại nhiều rạp chiếu. Giữa hàng loạt khoảnh khắc vui vẻ, gần gũi, một tình huống "dở khóc dở cười" giữa Miu Lê và khán giả mới đây đã bất ngờ viral khắp mạng xã hội.

Cụ thể, khi được mời chia sẻ cảm nhận, một khán giả đã thẳng thắn nhận xét vai diễn của Miu Lê trong các phim trước đây "bị đơ cứng". Nghe được nhận xét như vậy, Miu Lê cũng "chị đơ cái mặt chị ra", khó khăn hỏi lại: " Cám ơn em khen nhưng mà mấy vai trước cũng đơ cứng hả? Là cả quãng đời sự nghiệp bị đơ cứng hả, cũng có mấy vai hay mà ta? "

Không khí trong rạp lập tức trở nên rôm rả. Lê Khánh nhanh chóng lý giải giùm: " Cũng có mấy vai hay nhưng vai này hay hơn, mong những vai sau hay hơn nữa là sự nghiệp đi lên" .

Phía bạn khán giả cũng tiếp thêm lời: " Trong cái phim này chị đã diễn không còn đơ nữa, chị diễn đúng nhân vật, đúng tâm lý chị ơi" . Nghe đến đây, Miu Lê tiếp lời: " Miu không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng mà cái từ đơ cứng là lần đầu nghe" , rồi bất ngờ vờ bật khóc và chạy thẳng ra khỏi rạp. Màn bỏ chạy này khiến cả khán phòng cười nghiêng ngả, biến phần giao lưu thành khoảnh khắc giải trí cực mạnh giữa khán giả và dàn cast.

Đoạn clip sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt lượt xem và bình luận. Tuy nhiên, điều đáng nói là "đơ cứng" trong trường hợp này lại không hoàn toàn mang nghĩa tiêu cực như nhiều người tưởng.

Trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, Miu Lê vào vai một TikToker lấn sân điện ảnh, tham gia đóng phim zombie. Nhân vật của cô được xây dựng với hình ảnh một diễn viên tay ngang, thiếu kinh nghiệm, thường xuyên diễn xuất gượng gạo, ánh mắt thiếu tự tin, thoại vô hồn. Chính vì vậy, cái "đơ" mà khán giả nhìn thấy thực chất là dụng ý của kịch bản.

Nói cách khác, Miu Lê phải diễn vai một người diễn dở để tạo ra tiếng cười châm biếm cho bộ phim. Trước đó, khi được hỏi về việc "diễn tốt nhưng phải cố diễn dở có khó không", Miu Lê từng chia sẻ đây là một trải nghiệm khá thú vị. Cô cho biết vì bản năng diễn xuất thường khiến mình làm tốt hơn, nên đạo diễn phải liên tục nhắc là " phải diễn dở" . Để làm được điều đó, cô chia sẻ: "Trước khi quay, Miu ngồi phân tích những người diễn chưa tốt, họ có xu hướng là không tự tin, ánh mắt nhìn ống kính, thoại vô hồn. Nên phải tập 1 chút ở nhà. Dù tập không đúng thì vẫn phải tập một chút".

Chính sự chuẩn bị này cho thấy cái "đơ" của Miu Lê không phải là hạn chế mà là một lựa chọn diễn xuất có chủ đích. Và nếu nhìn theo hướng đó, việc khán giả nhận ra sự "đơ cứng" lại vô tình chứng minh cô đã làm tròn vai.

Dù vậy, khoảnh khắc tại cinetour vẫn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhiều người thích thú với cách Miu Lê xử lý tình huống bằng sự hài hước và tự tạo drama theo hướng giải trí.

Một số bình luận từ netizen: - Chị chạy khỏi cái rạp luôn là hiểu tâm lý rồi đó - Đơ mà đơ có tính toán nha, coi phim mới hiểu - Diễn dở mà bị chê dở là thành công rồi đó - Quá trời rồi đó bà Miu - Riêng em không thấy chị đơ mà thấy chị đẹp - Cô này hài điên - Nghe cổ nói mà mắc cười, hài từ phim ra ngoài đời

Clip: Nhật Báo Showbiz